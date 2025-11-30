İsviçre'de "servet vergisi" referandumunun sonucu belli oldu

İsviçreli seçmenlerin yüzde 80'inden fazlası, 50 milyon İsviçre frangının üzerindeki miraslar için yüzde 50 oranında federal miras ve hediye vergisi getirilmesi önerisini reddetti.

Fortune'da yer alan habere göre Genç Sosyalistler grubu, zengin vatandaşlardan vergi alınması önerisini iklim değişikliği mücadelesi kapsamında önerdi. Öneri, iş dünyası ve varlıklı vatandaşlar arasında tartışmalara yol açtı.

"Zenginlerden vergi alın, iklimi koruyun" sloganını benimseyen grup, verginin binaların yenilenmesi, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve toplu taşımacılığın genişletilmesi gibi faaliyetlerle İsviçre ekonomisinin ekolojik dönüşümünü finanse edeceğini savunmuştu.

Verginin, bir kişinin devrettiği veya hediye ettiği 62 milyon doları aşan tüm varlıklarına uygulanması planlanıyordu. Bu vergiden ülkedeki yaklaşık iki bin 500 kişinin etkilenmesi bekleniyordu.

Ancak öneriye hükümet ve sol dışındaki tüm partiler muhalefet gösterdi. Verginin zengin insanların ülkeyi terk etme riskini artırdığı savunuldu.