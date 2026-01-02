İsviçre'deki kayak merkezinde yangın faciası: Ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Tajani, İsviçre'deki yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan yangına ilişkin İtalyan televizyon Sky TG24'e konuştu.

Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki barda, İtalya vatandaşlarının da olduğunu aktaran Tajani, yangında en az 47 kişinin öldüğünü, yaralanan yaklaşık 15 İtalya vatandaşının ise hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Tajani, durumu "kaotik" olarak nitelendirerek, "Umarım (İtalyan) kurbanlar yoktur ancak hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz." dedi.

İsviçre makamları ölü sayısını 40 olarak açıklamıştı

İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin, yaptığı açıklamada, Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 115 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Parmelin, Federal Saray’daki bayrakların da 5 gün boyunca yarıya indirileceğini belirtmişti.

Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler de yerel saatle 01.30’da barda bir duman görülmesi sonrası yapılan ihbarın ardından harekete geçildiğini, saat 01.32'de Crans-Montana'dan ilk ekiplerin ve itfaiyecilerin olay yerine ulaştığını belirtmişti.

Gisler, kurbanlar arasında yabancı uyrukluların da olabileceğini aktarmıştı.

Valais Başsavcısı Beatrice Pilloud da yangının neden çıktığına dair birçok ihtimalin değerlendirildiğini ancak şu an “patlamaya yol açan geniş çaplı bir yangın” ihtimali üzerinde durduklarını ifade etmişti.

Öte yandan yetkililer, sabah erken saatlerde durumun kontrol altına alındığını, olayın meydana geldiği bölgenin tamamen kapatıldığını ve Crans-Montana üzerinde uçuşun yasaklandığını bildirmişti.