  3. İsviçre'deki yangın faciası: Barın işletmecileri hakkında soruşturma başlatıldı
İsviçre'deki yangın faciası: Barın işletmecileri hakkında soruşturma başlatıldı

Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud, İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada yangın çıkan barın işletmecilerine yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İsviçre basını, Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada yangın çıkan barın 2 işletmecisi hakkında, kasten öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ihmal sonucu kundaklama suçlarından resmi olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud, daha önce sadece olaylarla ilgili bilgi sahibi kişiler olarak sorgulanan 2 işletmeci hakkında cezai soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Pilloud, belediyeden tesiste yapılan yangın güvenliği denetimlerine ilişkin raporu aldığını ve raporun incelendiğini belirterek, “Şüphelerimiz var ancak masumiyet karinesi geçerli. Tüm olasılıklar açık” dedi.

