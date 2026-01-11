İsviçre'deki yangın faciasında yeni detay: Servis kapısı içeriden kilitliymiş

İsviçre’nin Crans-Montana kayak merkezindeki Le Constellation barında yılbaşı gecesi çıkan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı yangına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yangın sırasında bodrum kattaki bir servis kapısının içeriden kilitli olduğu belirlendi.

İsviçre kamu yayıncısı RTS’nin aktardığına göre, barın sahibi Jacques Moretti bu durumu ifade verdiği soruşturmacılara kabul etti. Moretti, kapıyı dışarıdan açtığında içeride birden fazla cansız bedenle karşılaştığını söyledi. Savcılık, bu yeni bulgular ışığında soruşturmayı derinleştiriyor.

Moretti’yi daha ağır suçlamalar bekleyebilir

Euronews'te yer alan habere göre bu ayrıntı soruşturma açısından kritik önem taşıyor. Yangın çıktığında barın bazı müşterileri bu kapıdan kaçmaya çalıştı, ancak kapının kilitli olması nedeniyle içeride mahsur kaldı ve hayatlarını kaybetti.

Moretti, kapının neden kilitli olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak savcılık, Jacques ve Jessica Moretti’nin kapının kilitli olmasında kısmen sorumluluğu bulunduğu sonucuna varırsa, haklarındaki suçlamalar ağırlaştırılabilir.

Olası "olası kastla öldürme" suçlaması

Şu aşamada sanıklar, taksirle ölüme neden olma, ihmalkâr kundaklama ve ihmalkâr yaralama suçlamalarıyla karşı karşıya.

Savcıların, işletme sahiplerinin kapının kilitli olduğunu bildiği ve bu riski kabullendiği kanaatine varması halinde, mahkeme “olası kastla öldürme” suçunun işlendiğine hükmedebilir.

Bu durumda Jacques ve Jessica Moretti, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Tavan yalıtım köpüğü de soruşturma konusu

Soruşturmadaki bir diğer kritik başlık ise barın tavanında kullanılan akustik yalıtım köpüğü. Jacques Moretti, eski köpüğü sökerek yerine yapı market zinciri Hornbach’tan aldığı yeni bir köpük yerleştirdiğini söyledi. İsviçre medyası, bar çalışanlarının bu malzemenin taşıdığı risklerin farkında olduğunu yazdı.

İddialara göre, 2019 yılbaşı gecesinde bir garson, misafirleri tavandaki ses yalıtım malzemesinin yanma riski konusunda uyarmıştı.

Savcılık bu iddianın doğruluğunu araştırıyor. İddianın doğrulanması halinde, bu durum da Moretti çiftine yöneltilen suçlamaların ağırlaşmasına yol açabilir.