İsviçre'den Lübnan ve Suriye'ye 7 milyon franklık destek

İsviçre Federal Hükümeti, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Orta Doğu'da artan şiddetin insani etkisi göz önüne alındığında, Federal Konsey 9 Ekim 2024'teki toplantısında Lübnan ve Suriye'ye ek 7 milyon İsviçre frangı yardım tahsis etmeye karar verdi. Bu fonlar, 2024'te Orta Doğu'daki insani operasyonlar için tahsis edilen 79 milyon İsviçre frangına ek olarak tahsis ediliyor." ifadeleri kullanıldı.