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İsviçre'den Lübnan ve Suriye'ye 7 milyon franklık destek

İsviçre, Orta Doğu'daki artan gerginlikler nedeniyle Lübnan ve Suriye'ye 7 milyon İsviçre frangı değerinde yardım yapma kararı aldı.

Haber Merkezi
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İsviçre'den Lübnan ve Suriye'ye 7 milyon franklık destek
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İsviçre Federal Hükümeti, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Orta Doğu'da artan şiddetin insani etkisi göz önüne alındığında, Federal Konsey 9 Ekim 2024'teki toplantısında Lübnan ve Suriye'ye ek 7 milyon İsviçre frangı yardım tahsis etmeye karar verdi. Bu fonlar, 2024'te Orta Doğu'daki insani operasyonlar için tahsis edilen 79 milyon İsviçre frangına ek olarak tahsis ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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