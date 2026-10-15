İsviçre’nin dev bankası UBS’den taşınma sinyali

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İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, ülkede büyük bankalara yönelik sermaye kurallarının ağırlaştırılması ihtimaline karşı stratejik alternatifler hazırlıyor. Wall Street Journal’ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre bu seçenekler arasında bankanın genel merkezini İsviçre dışına taşıması da bulunuyor.

Sermaye kuralları tartışmanın merkezinde

İsviçre hükümeti, UBS’nin 2023 yılında Credit Suisse’i kurtarmasının ardından büyük bankaların mali dayanıklılığını artırmayı amaçlayan daha sıkı düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Önerilen düzenleme kapsamında UBS’nin yaklaşık 20 milyar dolar ek birinci kalite ana sermaye tutması gerekebilir. Planın temel unsurlarından biri, bankanın yurt dışındaki birimlerinin ana sermayeyle desteklenme oranının mevcut en az yüzde 60 seviyesinden yüzde 100’e çıkarılması. UBS ise bu şartın aşırı olduğunu ve bankanın uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

ABD’ye taşınma ve birleşme seçenekleri

WSJ’nin haberinde yer alan olası senaryolar, UBS’nin geleceğine ilişkin seçeneklerin yalnızca genel merkezin taşınmasıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Bankanın değerlendirdiği bildirilen alternatifler arasında ABD merkezli bir finans kuruluşunu satın alarak merkezini bu ülkeye taşımak, Avrupalı bir rakibiyle birleşmek veya bir ABD bankasına satılmak bulunuyor. Ancak bu seçeneklerin kesinleşmiş bir karara dönüştüğüne ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Yatırımcılardan ayrılma çağrısı

UBS’nin geleceğine ilişkin tartışmalar yatırımcıların da gündeminde. ABD merkezli yatırım şirketi Artisan Partners, bu ayın başında bankaya İsviçre’den ayrılma çağrısında bulundu. Şirket, planlanan sermaye yükümlülüklerini ağır bulduğunu ve yeni düzenlemelerin UBS’nin İsviçre’de faaliyet göstermesini daha az cazip hale getirebileceğini savundu. Artisan Partners, önerilen değişikliklerin bankanın yaklaşık 16 milyar dolar ek ana sermaye tutmasını gerektirebileceğini öngördü.

UBS yönetimi İsviçre’de kalmak istiyor

Genel merkezin taşınması ihtimali gündeme gelse de UBS yönetimi, İsviçre’de kalma seçeneğini destekleyen açıklamalar yaptı. UBS Üst Yöneticisi Sergio Ermotti, geçen hafta CNBC’ye yaptığı değerlendirmede İsviçre’de kalmanın hem ülke ekonomisi hem de hissedarlar açısından olumlu olduğunu belirtti.

UBS Yönetim Kurulu Başkanı Colm Kelleher ise eylül ayında yaptığı açıklamada, yeni bankacılık kurallarının aşırı sıkı hale gelmesi durumunda bankanın İsviçre’deki geleceğinin dikkatle değerlendirilmesi gerekeceğini ifade etti. Kelleher, buna karşın bankanın ülkede kalmasına olanak tanıyacak bir uzlaşmanın tercih edildiğini vurguladı.

Sermaye düzenlemelerine ilişkin tartışmalar sürerken UBS’nin genel merkezini taşıyıp taşımayacağı henüz netlik kazanmış değil. Bankanın geleceğine ilişkin seçenekler, İsviçre’deki düzenlemelerin alacağı şekle bağlı olacak.