İsviçre'nin saat ihracatı dördüncü ayda da düştü

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu yaptığı açıklamada, ihracatın kasım ayında bir yıl öncesine göre yüzde 7,3 düştü.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsviçre ürünlerine yüzde 39 vergi koyduğu ağustos ayından bu yana en büyük düşüş olurken, sektörün en büyük pazarı olan ABD'ye ihracat geçen ay yüzde 52 düştü.

Tarifelerin hafiflemesiyle toparlanma bekleniyor

Citigroup analisti Thomas Chauvet, tarife anlaşmasının şirketleri rahatlatmasıyla saat ihracatının önümüzdeki aylarda toparlanmasının muhtemel olduğunu belirtti.

İsviçre'nin ABD'ye genel ihracatı kasım ayında arttı. Bu durum, saat sektörünün karşılaştığı zorlulukları da vurgularken, yüzde 15'lik ithalat vergisi, Trump'ın ticaret önlemlerinden önce şirketlerin karşılaştığı yüzde 2'lik vergiden hala daha yüksek olarak uygulanıyor.

İhracat tüm ürünlerde düştü

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu, genel olarak ihracatın neredeyse tüm fiyat aralıklarında ve her malzemede düştüğünü söyledi.

Japonya'ya ihracat düşerken, iki aylık büyümenin ardından Çin'de de tablo negatife döndü. Bu durum, özellikle ülkenin son dönemdeki yavaş perakende satış büyümesi göz önüne alındığında, lüks talebinde bir toparlanma umutlarını zayıflatıyor.

En çok artış ise İsrail (%31,9), Meksika (%23) ve Birleşik Arap Emirlikleri (%20,6) oldu.

Vontobel analisti Jean-Philippe Bertschy, "Lüks saat sektörü 2026'ya karışık temellerle giriyor" dedi. Asya karşılaştırmalarının kolaylaşacağını, ancak "ABD'nin öngörülemez kaldığını ve Avrupa'da isteğe bağlı harcamaların yorgunluk gösterdiğini" belirtti.

Türkiye’ye saat ihracatı ne durumda?

Kasım ayında Türkiye’nin de İsviçre’den saat ithalatında yüzde 16,2 gerileme görüldü. ABD’nin yüzde 52,3’lük ve Avusturya’nın yüzde 18,4’lük düşüşü sonrası aylık bazda en çok düşüş Türkiye’de oldu.

Yılın ilk 11 ayına bakıldığındaysa Türkiye’ye yapılan ihracat yüzde 9,5 arttı.