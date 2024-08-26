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ITA Airways Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını uzattı

İtalyan havayolu şirketi ITA Airways, Orta Doğu'daki gerilim sebebiyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik çift yönlü seferlerin askıya alınması kararını 3 Eylül'e kadar uzattığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ITA Airways Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını uzattı
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İtalya'nın bayrak taşıyıcı havayolu firması ITA Airways'den yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler nedeniyle yolcuların ve mürettebatın güvenliğini korumak amacıyla ITA Airways, Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılan tüm uçuşların askıya alınması kararını 3 Eylül'e kadar uzatmaya karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Şirketin 30 Eylül'e kadar Roma-Tel Aviv ve Tel Aviv-Roma tarifeli gece uçuşları askıya alındı

Açıklamada, ayrıca şirketin 30 Eylül'e kadar Roma-Tel Aviv ve Tel Aviv-Roma tarifeli gece uçuşlarını da askıya aldığı belirtildi.

Bölgeye dair durumun sürekli değiştiğine işaret edilen açıklamada, yolculardan uçuş durumlarını havayolunun internet sitesinden kontrol etmesi istendi.

ITA Airways, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle 2 Ağustos'tan bu yana Tel Aviv'e uçuşlarını askıya alma kararını kademeli olarak uzatıyor.

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