İtalya, ABD ile olası gümrük tarifeleri müzakerelerinde AB'yi destekliyor

ABD'nin uygulama kararı aldığı tarifelere verilecek yanıtı belirlemek üzere Lüksemburg'da düzenlenen AB üyesi ülkelerin ticaret bakanlarının toplantısına katılan Tajani, toplantı öncesinde İtalyan basınına konuştu.

"ABD ve şirketlerimiz için felaket olacak bir ticaret savaşından kesinlikle kaçınmak için çalışmalıyız"

Tajani, "ABD ve şirketlerimiz için felaket olacak bir ticaret savaşından kesinlikle kaçınmak için çalışmalıyız. Müzakere etmeliyiz, birleşik AB bunu yapmalı." dedi.

İtalyan hükümetinin bu hususta AB Komisyonu'nu zor durumda bırakma niyetinde olmadığını ve AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'e güvendiklerini belirten Tajani, şunları söyledi:

"Sefcovic ile yapılan görüşmelerde diyalog sinyalleri geldi. Bu, başınızı eğmek anlamına gelmiyor, sırtınızı dik tutmanız gerekiyor. İtalya, Sefcovic'in tüm girişimlerini destekleyecektir."

Antonio Tajani, AB'nin çelik ve alüminyuma yönelik karşı tarifeler açıklamasına itirazlarının bulunmadığını, ancak bunu, planlanan 9 Nisan yerine 30 Nisan'a ertelemenin düşünülebileceğini kaydetti.

Ayrıca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin gelecek haftalarda ABD'yi ziyaret edeceği haberlerine de değinen Tajani, böyle bir ziyaretin faydalı olmasını umduğunu, ABD'yi diyaloğa ikna etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Meloni'nin, bu akşam saatlerinde kabinesindeki ilgili bakanların katılımıyla ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin bir "görev gücü" oluşturup durum değerlendirmesi yapacağı basına yansıdı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Borsası'nda, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta duyurduğu tarifelerin para piyasalarında yol açtığı çalkantıların devam etmesi sebebiyle açılışta yüzde 7,4'e varan değer kaybı yaşandı.