İtalya, ABD uçaklarının Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermedi

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberine göre, Bakan Crosetto, ABD’ye ait bazı uçakların Orta Doğu’ya gitmeden önce Sigonella Üssü’ne iniş yapmasını öngören uçuş planının ortaya çıkmasının ardından, bu uçakların üssü kullanmasına izin verilmediğini ifade etti.

Haberde, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano'nun, Crosetto'yu arayarak birkaç ABD uçağının uçuş planının Sigonella'ya iniş yapmayı ve ardından Orta Doğu'ya hareket etmeyi öngördüğü konusunda İtalyan Hava Kuvvetlerinden aldığı bilgiyi paylaştığı aktarıldı.

ABD uçaklarının Sigonella inişi, İtalya ile ikili anlaşma dışında kaldı

Söz konusu uçakların, Sigonella'ya inişi konusunda hiç kimsenin yetki talep etmediği veya İtalya Genelkurmayı'na danışmadığı, uçuş planın da uçakların zaten havadayken iletildiği belirtildi.

Haberde, yapılan ilk kontroller neticesinde bu uçakların, normal veya lojistik uçuşta olmadığının ve bu nedenle İtalya ile ABD arasındaki ikili anlaşma kapsamı dışında kaldığının doğrulandığı belirtildi.

ABD uçaklarının Sigonella inişi ilişkileri etkileyecek

Gazetenin haberinde ayrıca Bakan Crosetto'nun, söz konusu durum nedeniyle İtalya ile ABD arasındaki ilişkileri "kaçınılmaz olarak etkileyecek" karar alınmasını istediği aktarıldı.

Haberde, söz konusu olayın birkaç gün önce gerçekleştiği ve bugüne kadar gizli tutulduğu ifade edildi.

İtalyan ANSA ajansı da kaynakların, Corriere della Sera'nın haberini doğruladığını belirtti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 5 Mart'ta bir radyo kanalına verdiği demeçte, ABD'nin ikili anlaşmaya uygun olarak İtalya'daki üslerini bombardıman amacı olmayan normal operasyonlar için kullanmaya devam edebileceğini ancak bu kapsamın ötesindeki herhangi bir kullanımın parlamento tarafından onaylanması gerektiğini ve ayrıca savaşa girmek istemediklerini söylemişti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, İtalya'nın savaşta olmadığını ve savaşa girmeyeceğini yinelemişti.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın doğusunda bulunan Sigonella Üssü'nde, İtalya Hava Kuvvetleri, ABD Deniz Hava İstasyonu ve NATO İstihbarat, Gözetim ve Keşif Gücü (NISRF) Komutanlığı unsurları görev yapıyor.