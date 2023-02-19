İtalya: Afrika'yı Çinlilere bırakmamalıyız

Almanya'da düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Tajani, burada yaptığı konuşmada, "Güçlü bir Avrupa istiyorsak Afrika'ya da bakmalıyız. Bu, bizim geleceğimiz açısından önemli. Afrika'yı kendi haline ya da Çinlilere bırakmamalıyız. Bizim büyümemiz için bu, çok ciddi bir hata olur." dedi.

Tajani, Avrupa'nın güvenliğine daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek "NATO içinde daha güçlü olmak istiyorsak Avrupa'nın güvenliğine ihtiyacımız var. Kendimizi korumak istiyorsak Avrupa savunmasına daha fazla yatırım yapmalıyız ama transatlantik ittifakının bizim için çok önemli bir rolü var. Amerikalılarla çalışmak zorundayız. Biz bu dünyanın bir parçasıyız ve bunu değiştirmek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşın, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Tajani, "Ukrayna'da barış istiyoruz ama adalet olmadan barış olmaz. Ukrayna'nın bağımsızlığını ve bütünlüğünü istiyoruz." diye konuştu.

Antonio Tajani, Avrupa Birliğinin (AB) genişleme sürecine de değinerek "AB'nin Batı Balkanlar'a doğru genişlemesi için çok çalışmak gerekiyor. İtalya, Bosna-Hersek'e adaylık statüsünün verilmesini destekledi. Bu ülkelerin, reformları gerçekleştirmesine yardımcı olmak için daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, yasa dışı göç sorununun da karşı karşıya kaldıkları güvenlik sorunlarından biri olduğunu ve bu konuyu da ele almaları gerektiğini vurguladı.