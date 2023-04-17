İtalya, BAE'ye silah ihracatı yasağını kaldırdı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğinde toplanan bakanlar kurulunun ardından akşam saatlerinde Başbakanlıktan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, bakanlar kurulunun, BAE'nin Yemen'deki askeri angajmanının sona erdiğine ilişkin Dışişleri Bakanlığı ve Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesinin ortak ayrıntılı raporunu teyit ettiği belirtildi.

Buna göre, İtalya'dan BAE'ye silah ihracatının artık yasak olmadığına ilişkin karar alındı. Başbakanlık açıklamasında, Nisan 2022'den bu yana Yemen'deki askeri faaliyetlerin yavaşladığına, diplomatik faaliyetlerin önemli ölçüde hızlandığına dolayısıyla olumlu gelişmelerin sürdüğüne işaret edildi.

İtalya'da 2021 yılında görevde olan Giuseppe Conte liderliğindeki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ve Italia Viva'dan oluşan koalisyon hükümeti, Yemen’deki savaşta yer aldığı gerekçesiyle BAE'ye yönelik silah ihracatını durdurma kararı almıştı.