İtalya Başbakanı Meloni BM'de: İsrail Filistin'de orantısız güç kullanıyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.

BM'nin kuruluşundan 80 yıl sonra, günümüz dünyasında barış, diyalog ve diplomasinin ikna etmek veya galip gelmek için yetersiz kaldığına işaret eden Meloni, güç kullanımının daha fazla geçerli olduğunu söyledi.

Meloni, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldırdığını anımsatarak, "BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan Rusya, BM Şartı'nın 2'nci maddesini kasıtlı olarak çiğnemiş, bir başka egemen devletin bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını ihlal ederek, topraklarını ilhak etme amacını gütmüştür ve bugün dahi barış masasına oturmaya yanaşmamaktadır" dedi.

BM'nin bölünmüş bir durumda olduğunu savunan Meloni, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamas da bu zayıflıktan faydalanarak İsrail'e saldırdı. İsrail de ilk başta meşru bir tepki gösterdi zira her ülkenin kendini savunma hakkı vardır. Ancak saldırılara verilen cevap orantılılık ilkesine saygı çerçevesinde olmalıdır. Bu bireyler ve devletler için geçerlidir. İsrail, Filistin halkına yönelik orantısız güç kullanarak geniş çaplı bir savaşla bu sınırı aşmıştır."

Meloni, İsrail'in insani normları ihlal ettiğine ve siviller üzerinde bir katliama yol açtığına işaret ederek, "İtalya'nın defalarca kabul edilemez bulduğu bu tercih, bizi Avrupa Komisyonunun İsrail'e karşı önerdiği yaptırımlardan bazılarını onaylamaya yönlendirecektir" diye konuştu.

Gazze'deki çocukların durumlarını iyileştirecek çözümler istediğini aktaran Meloni, İtalya'nın kalıcı ateşkes ile iki devletli çözümü desteklediğini belirtti.

Meloni, İsrail'in Filistin Devleti'ni engelleme ve Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa etme hakkına sahip olmadığını söyleyerek, "Aynı zamanda Filistin Devleti'ni tanımanın 2 vazgeçilmez ön koşulunun olması gerektiğine inanıyoruz. Rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın Filistin içindeki herhangi bir hükümet dinamiğinden dışlanması" ifadelerini kullandı.