İtalya Başbakanı Meloni: İran'la savaşmayı düşünmüyoruz

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni 19-20 Mart'taki Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde Senato'ya seslendi. Orta Doğu ve Ukrayna'daki duruma değinen Meloni, ABD ve İsrail'in İran müdahalesine İtalya'nın katılmadığını ve katılmayı da düşünmediğini vurguladı. İtalyan başbakan, ABD üslerinin ülke topraklarında kullanımıyla ilgili bugüne kadar herhangi bir talep almadıklarını belirterek, "Biz savaşta değiliz ve savaşmayı da düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası çerçevede tehditlerin daha korkutucu hale geldiğini savunan Giorgia Meloni, "Uluslararası hukukun dışında tek taraflı müdahaleler çoğalıyor. Bu çerçevede Amerikan ve İsrail müdahalesini de değerlendirmeliyiz ancak, İtalya bu müdahaleye katılmıyor ve katılmayı da düşünmüyor" şeklinde konuştu.

"Nükleer silah ve Avrupa'yı hedef alabilecek füze kapasitesine sahip bir rejim, endişe verici"

Roma'nın nükleer müzakerelere ev sahipliği yaptığını ve Tahran ile iletişim kanalını açık tuttuğunu söyleyen Meloni, İran'ın nükleer programının tamamen sivil kalmasını sağlamak için acil bir anlaşma gerektiğini belirtti. Giorgia Meloni, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı küresel istikrarsızlığın Orta Doğu'ya da yansıdığını belirterek, "7 Ekim 2023'teki olaylar, İran'ın Hamas'a sağladığı destekle mümkün oldu. Aynı destek Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Husiler için de verildi" dedi.

İran'ın nükleer silah edinme niyetini her zaman reddettiğini, ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) bildirdiğine göre uranyumu yüzde 60'ın üzerinde zenginleştirmeye devam ettiğini aktaran İtalyan başbakan, "Nükleer silah ve İtalya ile Avrupa'yı hedef alabilecek füze kapasitesine sahip bir rejim, endişe verici" dedi.

Krizden bu yana Orta Doğu liderleri ve kilit müttefiklerle sürekli temas halinde olduğunu ve girişimleri koordine etmeye çalıştığını kaydeden Meloni, "Körfez ülkelerine hava savunma unsurları sağlıyoruz. Bunu yalnızca dost ve stratejik ortak oldukları için değil, bölgede korumamız gereken binlerce İtalyan vatandaşı olduğu için yapıyoruz. Ayrıca Güney Kıbrıs'a da bir deniz birimi gönderdik. Tüm Avrupalı ortaklar, askeri üslerle ilgili anlaşma hükümlerine uyuyor. Hatta İspanya hükümeti de sözcüsü aracılığıyla, ABD ile aralarında ikili bir anlaşma olduğunu ve bu anlaşma dışında İspanyol üslerinin kullanılmayacağını açıkladı. Bu da anlaşmanın sorgulanmadığı anlamına geliyor" diye konuştu.

"Bölünmüş bir Avrupa, Moskova'ya verebileceğimiz tek armağandır"

İtalya'nın Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğine vurgu yapan Meloni, "Ukrayna'yı savunmak, tüm Avrupa kıtasını savunmak demektir. Batı'nın desteği, tüm ülkeyi işgal etme planını engelledi. Sahada ayar süren çok az bir ilerlemenin ardından şubat ayında Rusya kazandığından daha fazla toprak kaybetti. Bu durum, şartsız teslimiyetin tek seçenek olduğuna inananları büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrattı. Bu veriler, İtalya'da da etkili olan Kremlin propagandasına ters düşüyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da hedefin gerçek bir barış olduğunu söyleyen İtalya Başbakanı Meloni, "Bu barış boşlukta inşa edilemez, ancak özellikle ABD'nin teşvik ettiği müzakereler aracılığıyla ortak çabalarla sağlanabilir. Kremlin'in savaş makinesini besleyen gelirleri daha da azaltmak için 20. AB yaptırım paketine bakıyoruz. AB düzeyinde kararlaştırılan yeni kredi, Ukrayna'nın hayatta kalması için hayati öneme sahip. Kiev'in muhtemel çöküşü, Avrupa'nın genel istikrarına ölçülemez zararlar verecektir. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum, birçok zorluğa yol açıyor. Macaristan ve Slovakya'nın Druzhba boru hattından petrol tedarikiyle ilgili gündeme getirdiği konu, siyasi bir çözüm gerektiriyor. İtalya bu konuda yardım etmeye hazır. Bölünmüş bir Avrupa, Moskova'ya verebileceğimiz tek armağandır" dedi.

Avrupa savunmasının giderek daha zamanlı ve acil bir konu haline geldiğini söyleyen Meloni, "Özellikle insansız hava araçları ve anti-dron güvenliği eylem planı konusunda, İtalya savunma sanayisinin mükemmeliyetiyle hayati bir katkı sağlayabilir. Bu kapsamda, söz konusu projelerin tüm AB ülkelerinin güvenliğini sağlamayı amaçladığını bir kez daha vurgulamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Avrupa'nın sınırlarını savunamaması durumunda önemsiz hale gelmeye mahkum olacağına vurgu yapan İtalya başbakanı, "İttifakın tüm sınırları eşit derecede önemlidir ve Avrupa savunma hazırlığı kapsamlı bir şekilde geliştirilmelidir. Hepimiz Avrupa'nın ve NATO'nun doğu kanadını koruma ihtiyacını biliyor ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.