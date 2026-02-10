İtalya Başbakanı Meloni: İtalya, bu tarihin bir daha asla çarpıtılmasına izin vermeyecektir

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İkinci Dünya Savaşı sonrası Yugoslav partizanlar tarafından öldürülen binlerce İtalyan için açıklama yaptı. Meloni, onlarca yıl süren sessizliğin ardından bu tarihi gerçekle yüzleşmenin bir adalet borcu olduğunu belirtti.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, inkar ve indirgemeciliğe karşı duruş sergileyen Başbakan Meloni, "Bugün, İtalya'yı tarihimizin acı dolu bir sayfasını hatırlamaya çağıran bir gün; onlarca yıldır affedilemez bir sessizlik, unutkanlık ve kayıtsızlık komplosunun kurbanı olmuş bir ülke. Foibe şehitlerini ve Julian-Dalmaçya göçünün trajedisini hatırlıyoruz. Kimliklerinden vazgeçmektense her şeyi geride bırakmayı seçen yüz binlerce İtalyanı anıyoruz” dedi.

Meloni, “Millet, bu gerçekle yüzleşmekten korkmamalı, inkar veya indirgemeciliğe yönelik her türlü aşağılık girişimden vazgeçmelidir. Anma, kin değil, adalettir” diye konuştu.

Hükümetin bu hafızayı canlı tutmak adına "Anma Treni" gibi projeleri hayata geçirdiğini hatırlatan Meloni, "İtalya, bu tarihin bir daha asla çarpıtılmasına, inkar edilmesine veya silinmesine izin vermeyecektir. Çünkü bu tarih, sınırın bir bölümüne veya Julian-Dalmaçyalı halkın kalıntılarına ait bir tarih değildir. Bu tarih, tüm İtalya'ya aittir. Her birimize aittir” ifadelerini kullandı.