İtalya Başbakanı Meloni’den İsviçre’deki tahliye kararına tepki

İtalya Başbakanı Meloni, İtalya’nın Bern Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado’ya, Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud ile derhal temas kurulması ve İtalyan Hükümeti’nin karara yönelik derin tepkisinin iletilmesi talimatının verildiğini belirtti. Kararın suçun ağırlığı, kaçma riski ve delillerin karartılması ihtimali göz önüne alındığında kabul edilemez olduğu vurgulayan Meloni, kararın, Crans-Montana trajedisinde hayatını kaybedenlerin aileleri ile halen hastanede tedavi görenlere yönelik yeni bir incinme yarattığı kaydedildi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, İtalya’nın, gerçek ve adalet talebini güçlü biçimde dile getirdiği belirten Meloni, ailelerin acı ve beklentilerini dikkate alan adımların atılması çağrısı yaptı.

Meloni, Dışişleri Bakanı Tajani ile birlikte, atılacak ilave adımların belirlenmesi amacıyla İtalya’nın İsviçre Büyükelçisi Cornado’nun Roma’ya geri çağrılmasına karar verdi.