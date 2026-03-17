İtalya Başbakanı Meloni’den tarihi anayasa çıkışı: Hükümetler gelip geçicidir, asıl olan sistemdir

İtalya’da son dönemde tartışılan yönetim sistemi reformları ve siyasi istikrar arayışları, Başbakan Giorgia Meloni’nin çarpıcı açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Meloni yaptığı açıklamada, siyasi iktidarların doğası gereği geçici olduğunu ancak devletin bekasının anayasal güvence altında kalması gerektiğini vurguladı.

“Anayasa, sarsılmaz bir kale gibi kalıcı olmalıdır”

Meloni, katıldığı son değerlendirme toplantısında demokratik sistemlerin dayanıklılığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetler gelir ve geçer. Sandık sonuçları değişir, koltuklar el değiştirir; bu demokrasinin bir gereğidir. Ancak devletin omurgasını oluşturan anayasa, her türlü siyasi değişimin üzerinde, sarsılmaz bir kale gibi kalıcı olmalıdır."

Reform sinyali mi, sistem savunması mı?

İtalya Başbakanı Meloni’nin bu çıkışı, ülkede bir süredir devam eden 'doğrudan başbakanlık seçimi' ve 'başkanlık sistemi' tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti. Meloni, 'Hükümetler gelir geçer ama anayasa kalıcıdır' diyerek, planlanan reformların kişisel bir güç arayışından ziyade sistemin istikrarını hedeflediği mesajını verdi. Bu açıklamalar, önümüzdeki günlerde Meclis’e gelmesi beklenen ve 'Premierato' (Başbakanlık Sistemi) olarak adlandırılan kapsamlı anayasa değişikliği paketi için bir ön hazırlık niteliği taşıyor.

İtalya Başbakanı Meloni, yaptığı açıklamada anayasal sistemin sürekliliğine vurgu yaparak hükümetlerin geçici, kurumların ise kalıcı olduğunu belirtti. Bu yaklaşımın bir yansıması olarak İtalyan hükümetinin, devlet mekanizmasını ve anayasal yapıyı güçlendirmeyi hedefleyen yeni bir yasa paketi üzerinde çalıştığı bildirildi. Söz konusu düzenlemelerin önümüzdeki günlerde İtalyan Meclisi’nin gündemine gelmesi ve yasalaşma sürecinin başlaması bekleniyor.