İtalya Başbakanı Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye 5.000 Euro ceza!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteci 5.000 euro ceza ödeyecek.

Reuters'ın İtalyan basınına dayandırdığı haberlere göre, Milano'da bir mahkeme, bir gazetecinin sosyal medyada kendisiyle alay ettiği gerekçesiyle İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye 5.000 euro (yaklaşık 181.000 TL) tazminat ödemesine karar verdi.

euronews'in haberine göre Giulia Cortese adlı gazeteci, Ekim 2021'de Twitter'da (şimdiki adıyla X) Meloni'nin boyu hakkında "beden tacizi" olarak nitelendirilen bir şaka yaptığı için ayrıca 1.200 euro ertelenmiş para cezasına da çarptırıldı.

Meloni, Cortese ile sosyal medyada aralarında geçen tartışmanın ardından gazeteciye karşı yasal işlem başlattı. O zamanlar muhalefette olan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Meloni, Cortese'nin arka planda eski faşist lider Benito Mussolini'nin bir resmiyle alaycı bir fotoğrafını yayınlamasına tepki göstermişti.

Cortese ise sosyal medya paylaşımında, "Beni korkutmuyorsun Giorgia Meloni. Sonuçta, sadece 1.5 metre boyun var. Seni göremiyorum bile," ifadelerini kullandı.

Meloni'nin boyu çeşitli medya sitelerinde 1.58 metre ila 1.63 metre arasında gösteriliyor.

Cortese'nin cezaya itiraz etme hakkı bulunuyor.

Öte yandan, Meloni'nin avukatı, başbakanın alacağı tazminatı hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

İtalya'da basın özgürlüğü

İtalya'da gazetecilere karşı açılan dava sayısının yüksek olması, ülkenin 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde beş sıra gerileyerek 46. sıraya düşmesine neden oldu.

Cortese, Meloni'nin mahkemeye verdiği ilk gazeteci değil. Geçtiğimiz yıl başkent Roma'da bir mahkeme, 2021'de televizyon programında yasa dışı göç konusundaki sert tutumu nedeniyle Meloni'ye hakaret ettiği için çok satan kitapların yazarı Roberto Saviano'nun 1.000 euro ceza ve yasal masrafları ödemesine hükmetmişti.

İtalyan devlet yayıncısı RAI'dan gazeteciler, Mayıs ayında Meloni'nin hükümetinin "boğucu kontrolünü" gerekçe göstererek greve gitti.