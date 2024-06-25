İtalya dağ kasabalarına taşınanlara 30 bin Euro verecek

İtalya'nın Toskana bölgesinin kırsalında bir ev satın almak çok sayıda kişinin ölmeden önce yapılacaklar listesinde yer alıyor olabilir ancak bölgedeki gayrimenkul fiyatları oldukça yüksek.

Ancak Euronews'in aktardığına göre Toskana bölgesinde yetkililer, nüfusu azalan dağ kasabalarına taşınacak kişilere 10.000 ile 30.000 euro arasında ödeme yapacaklarını açıkladı.

Kente gidiyorlar

İtalya genelinde kırsal kasaba ve köylerde bir süredir nüfus krizi yaşanıyor.

Bölge sakinleri daha iyi iş fırsatları için şehirlere göç ederken, küçük bölgesel topluluklar terk edilmiş evler ve durgun ekonomilerle baş başa kalıyor.

Son zamanlarda bölge konseyleri, kasabalarda nüfusu arttırmak ve evlerin bakımsızlıktan viran hale gelmelerini önlemek için mülkleri 3 euro gibi düşük fiyatlara satmak da dahil olmak üzere çeşitli çözümler üretti.

Toskana'daki yetkililer ise ikamet karşılığı ödeme yapmayı tercih etti.

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'Dağlarda İkamet 2024' adı verilen yeni program kapsamında başvuru sahiplerine Toskana kırsalında bir ev satın almaları için 10.000 ila 30.000 euro arasında para verilecek.

Şartlar

Ancak bu evin, Toskana'da nüfusu 5,000'den az olan bir dağ kasabasında olması gerekiyor. Buna ek olarak, mali katkı mülkün satın alma ve yenileme maliyetinin yüzde 50'sini geçemeyecek.

Toskana bölge başkan yardımcısı Stefania Saccardi, Toskana dağlarının "yeniden keşfedilecek köylere sahip eşsiz güzellikte bölgeler olduğunu ancak nüfusun azalmasından muzdarip olduklarını" söyledi.

"Dolayısıyla bu belediyelerden birinde yaşamaya karar vermek, özellikle gençler için hem bir meydan okuma hem de bir fırsat ve yeni bir yaşam tercihi şansı olabilir."

Kimler hibeye hak kazanabilir?

Burada dikkat edilmesi gereken husus, hibeye kimlerin başvurabileceği konusunda katı koşullar olması.

Başvuru sahiplerinin İtalyan vatandaşı veya başka bir Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinden birinin vatandaşı olması gerekiyor. 10 yıldan az olmamak kaydıyla oturma iznine sahip AB vatandaşı olmayan kişiler de başvurabiliyor.

Ayrıca başvuru sahiplerinin bir İtalyan kasabasında veya şehrinde ikamet kaydı olması ancak İtalyan Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından kategorize edildiği üzere bir dağ kasabasında yaşamıyor olmaları gerekiyor.

Başvurular, Toskana Bölgesi web sitesindeki çevrimiçi form kullanılarak yapılabilir ve 27 Temmuz günü yerel saatle 13:00'e kadar gönderilmesi gerekiyor.