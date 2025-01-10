İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Suriye’deki yeni yönetimin lideri eş-Şara ile bir araya geldi

Avrupalı ülkeler, Suriye’yi yakından takip ederek, başkanlık ve bakanlık düzeyinde ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor.

"İtalya ve Suriye arasında yeni bir siyasi, diplomatik ve dostluk ilişkisi başlatıyoruz"

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, başkent Şam’da Suriye’nin yeni lideri eş-Şara ile görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tajani, “Şam’da Suriye'nin yeni siyasi lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldim. Bugünden itibaren İtalya ve Suriye arasında yeni bir siyasi, diplomatik ve dostluk ilişkisi başlatıyoruz. İtalya ile tarihi ve bağları zengin bir Akdeniz ülkesinin ekonomik ve sosyal iyileşmesini desteklemeye hazırız” ifadelerini kullandı.