  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Suriye’deki yeni yönetimin lideri eş-Şara ile bir araya geldi
Takip Et

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Suriye’deki yeni yönetimin lideri eş-Şara ile bir araya geldi

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye’deki yönetimin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile başkent Şam’da görüştü.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Suriye’deki yeni yönetimin lideri eş-Şara ile bir araya geldi
Takip Et

Avrupalı ülkeler, Suriye’yi yakından takip ederek, başkanlık ve bakanlık düzeyinde ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor.

"İtalya ve Suriye arasında yeni bir siyasi, diplomatik ve dostluk ilişkisi başlatıyoruz"

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, başkent Şam’da Suriye’nin yeni lideri eş-Şara ile görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tajani, “Şam’da Suriye'nin yeni siyasi lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldim. Bugünden itibaren İtalya ve Suriye arasında yeni bir siyasi, diplomatik ve dostluk ilişkisi başlatıyoruz. İtalya ile tarihi ve bağları zengin bir Akdeniz ülkesinin ekonomik ve sosyal iyileşmesini desteklemeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Dünya Meteoroloji Örgütü doğruladı: 2024'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl!Dünya Meteoroloji Örgütü doğruladı: 2024'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl!Dünya
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine davet edilmediAB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine davet edilmediDünya

 

Dünya
Donald Trump'ın 'sus payı' davasında karar çıktı
Donald Trump'ın 'sus payı' davasında karar çıktı
İddia: İsrail, Suriye'de işgal ettiği bölgede 15 kilometrelik bir kontrol bölgesi kurmayı planlıyor
İddia: İsrail, Suriye'de işgal ettiği bölgede 15 kilometrelik bir kontrol bölgesi kurmayı planlıyor
Dünya Meteoroloji Örgütü doğruladı: 2024'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl!
Dünya Meteoroloji Örgütü doğruladı: 2024'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl!
İran'dan enerji tasarrufu adımı: Birçok eyalette okullar ve idari kurumlar tatil edildi
İran'dan enerji tasarrufu adımı: Birçok eyalette okullar ve idari kurumlar tatil edildi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine davet edilmedi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine davet edilmedi
Gazzeliler, İsrail'in saldırılarının yanında açlık ve soğukla da mücadele ediyor
Gazzeliler, İsrail'in saldırılarının yanında açlık ve soğukla da mücadele ediyor