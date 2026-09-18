İtalya ekonomisinde jeopolitik risk alarmı: Borç maliyetleri yükseliyor

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İtalya’da kamu borcunun finansman maliyetine ilişkin endişeler, devam eden jeopolitik gerilimlerle birlikte yeniden gündeme geldi. Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaşların devam etmesinin ülke ekonomisi üzerinde yeni baskılar oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Savaşlar enflasyon baskısını artırabilir

İtalya Ekonomi Bakanı, Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmaların sürmesi durumunda enflasyonun yükselmesinin beklendiğini ifade etti. Giorgetti, artan enflasyonun kamu borcunun finansman maliyetleri üzerinde de baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Borç maliyetlerine ilişkin rakam paylaşılmadı

Bakan Giorgetti, kamu borcunun maliyetinde yaşanan artışa ilişkin herhangi bir rakam vermedi. Olası maliyet artışlarına karşı hangi önlemlerin alınabileceği konusunda da ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Jeopolitik gelişmeler ekonomiyi etkiliyor

İtalya’nın borçlanma maliyetleri, ülkenin yüksek kamu borcu nedeniyle ekonomik gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Uluslararası Para Fonu da İtalya ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, jeopolitik gerilimlerin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği ve finansal koşulları sıkılaştırabileceği uyarısında bulunmuştu.