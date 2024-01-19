İtalya: Gazze'ye barış gücü göndermeye hazırız

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Radio24'e verdiği demeçte, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da 1000'den fazla İtalyan askerinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) çerçevesinde görev yaptığını hatırlatan Tajani, İsrail’in saldırısı altında bulunan Gazze'deki durumla ilgili, "Gazze'de bir barış misyonu gerekirse geçiş aşamasında askerlerimizi BM Barış Gücü olarak göndermeye hazırız." dedi.

Tajani, bu hususta ABD'den kendilerine Lübnan'daki misyonlarını genişletmeye yönelik bir talep gelmediğini vurguladı.

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler'in, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere saldırılar düzenlemesi nedeniyle uluslararası gündemde yer tutan Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğine de değinen Tajani, gelecek pazartesi günü Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşma yapacağını ifade etti.

Tajani, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için AB misyonu oluşturulmasını desteklediklerini kaydetti.

Gazze'de can kaybı 24 bin 762'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 105 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 142 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 278 Filistinliyi de yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 762'ye, yaralı sayısının da 62 bin 108'e yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

BM: Öldürülenlerin yüzde 70'i çocuk ve kadın

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Filistin'deki temsilcisi Ajith Sunghay, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sunghay, "Gazze'de bir başka sarsıcı dönüm noktasına daha ulaşıyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 25 bin kişinin öldüğü bildirildi. Bunların yüzde 70 kadın ve çocuk." dedi.

Gazze'de en az 61 bin 500 kişinin yaralandığını belirten Sunghay, binlerce kişinin ise hala enkaz altında olduğunu ve çoğunun öldüğünün varsayıldığını kaydetti.

Sunghay, hafta başından bu yana Gazze'de olduğunu belirterek binlerce kişinin çaresiz durumda Refah Sınır Kapısı'na gelmeye devam ettiğini ve ellerine geçen her türlü malzemeyle derme çatma barınaklar kurduğunu ifade etti.

Gazze'nin ortasına ve Han Yunus bölgesine yönelik ağır bombardımanın Refah Sınır Kapısı'ndan açıkça görülebildiğini vurgulayan Sunghay, gecelerin, Gazzeliler için "en korkutucu" vakit olduğunun altını çizdi.

İsrail tarafından tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan kişilerle görüştüğünü de aktaran Sunghay, bu kişilerin, İsrail güçleri tarafından bilinmeyen yerlerde 30 ila 55 gün alıkonulduğunu, dövüldüğünü ve işkenceye varabilecek muameleye maruz kaldıklarını anlattığını söyledi.

Sunghay, "İsrail, tutuklanan veya gözaltına alınan herkesin, uluslararası insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk normları ve standartlarına uygun şekilde, özellikle de hukuki süreç haklarına tam saygı gösterilerek muamele görmesini sağlamak için acil adımlar atmalı." diye konuştu.