İtalya: Grönland güvenliği NATO içinde ele alınmalı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Grönland’ın stratejik konumuna ilişkin değerlendirmelerin Atlantik İttifakı bünyesinde yapılmasının daha doğru olacağını söyledi. Asya turu kapsamında Tokyo’da bulunan Meloni, İtalyan gazetecilere yaptığı açıklamalarda, son dönemde gündeme gelen Grönland tartışmalarına değindi.

Meloni, ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme taşınan Grönland meselesinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, bölgedeki güvenliğin güçlendirilmesi ve müttefiklerin varlığının artırılmasının NATO’nun sorumluluk alanında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Arktik bölgenin, NATO belgelerinde de stratejik öneme sahip bir alan olarak tanımlandığını hatırlatan Meloni, konunun ittifak içi diyalogla ele alınmasının önemine işaret etti.

Avrupa adımlarına temkinli yaklaşım

Bazı Avrupa ülkelerinin Grönland’a asker gönderme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meloni, bu tür adımların ayrıştırıcı bir yaklaşım olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi. Bu girişimlerin, ABD ile ilişkilerde bir gerilim unsuru olarak okunmaması gerektiğini söyleyen İtalyan Başbakan, söz konusu adımların Avrupalı müttefiklerin sorumluluk üstlenme kapasitesini gösterdiğini kaydetti.

Meloni, Avrupa Birliği ile ABD’nin İtalya açısından temel referans noktaları olmaya devam ettiğini vurgularken, güvenlik konularında ortak zeminin korunmasının öncelik taşıdığını ifade etti.

Ortadoğu ve uluslararası gündem

Gazze’ye ilişkin gündemde olan “Barış Kurulu” hakkında da konuşan Meloni, sürece dair nihai kararların henüz netleşmediğini söyledi. Ortadoğu barış planının uygulanmasında aktif rol üstlenmeye hazır olduklarını belirten Meloni, bölgedeki kırılgan ortamda bu sürecin önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos toplantılarına katılım ihtimaline de değinen Meloni, mevcut uluslararası yoğunluk nedeniyle şu aşamada katılım öngörülmediğini, ancak Ukrayna veya Gazze odaklı zirveler düzenlenmesi halinde bu toplantılara katılabileceklerini söyledi.

Japonya temaslarının son gününde Japon iş insanlarıyla bir araya gelen Meloni, İtalya’ya yatırım çağrısında bulundu. Başbakan, Asya turunun üçüncü ve son durağı olarak Güney Kore’nin başkenti Seul’e geçti. Öte yandan İtalya’nın, bazı Avrupa ülkelerinin aksine Grönland’a asker göndermediği hatırlatıldı.