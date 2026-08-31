İtalya, İspanya ile sınır kontrollerini 15 gün daha sürdürecek

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İtalya, İspanya ile arasındaki Schengen düzenlemesi kapsamında uygulanan geçici sınır kontrollerinin 15 gün daha devam etmesine karar verdi. Karar, Schengen Bölgesi’nde iç sınır kontrollerinin geçici olarak yeniden uygulanmasına ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.

Sınır kontrolleri uzatıldı

İtalya'nın kararıyla İspanya ile bağlantılı sınır geçişlerinde uygulanan kontroller 15 gün daha yürürlükte kalacak. Schengen Bölgesi'nin temel unsurlarından biri olan iç sınırlarda serbest dolaşım ilkesi, belirli koşullar altında geçici olarak sınırlandırılabiliyor. Ülkeler, güvenlik ve kamu düzenine yönelik tehditler veya olağanüstü durumlar gerekçesiyle belirli sürelerle kontrol uygulayabiliyor.

Schengen'de geçici kontroller yeniden gündemde

İtalya'nın kararı, Avrupa'da son dönemde farklı ülkelerin güvenlik ve göç gerekçeleriyle iç sınır kontrollerine başvurmasının ardından geldi. Schengen sistemi normal şartlarda üye ülkeler arasındaki iç sınır kontrollerinin kaldırılmasını öngörüyor. Ancak istisnai durumlarda ülkeler geçici kontroller uygulayabiliyor. Bu kontrollerin uzatılması, Avrupa'da serbest dolaşım sisteminin geleceği ve sınır güvenliği politikaları açısından yakından takip ediliyor.

Seyahat edecekler için dikkat

İtalya ile İspanya arasında seyahat edecek yolcular açısından karar, sınır geçişlerinde ek kontrollerle karşılaşılabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle iki ülke arasında seyahat edecek kişilerin geçerli seyahat belgelerini yanlarında bulundurmaları ve yolculuk öncesinde güncel sınır uygulamalarını kontrol etmeleri önem taşıyor.

Schengen'in geleceği tartışılıyor

İç sınır kontrollerinin geçici olarak uygulanması, Avrupa Birliği'nin serbest dolaşım politikası açısından hassas bir konu olmaya devam ediyor. İtalya'nın kontrolleri 15 gün daha sürdürme kararı, güvenlik gerekçeleri ile Schengen'in temelini oluşturan serbest dolaşım ilkesi arasındaki dengenin yeniden tartışılmasına neden oluyor. Önümüzdeki dönemde kontrollerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı ve uygulamanın kapsamının nasıl şekilleneceği yakından izlenecek.