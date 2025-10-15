İtalya: Koşullar sağlandığında Filistin Devleti'nin tanınması artık daha yakın

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, önce parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde ardından da üst kanat olan Senatoda, Orta Doğu'daki gelişmelere dair parlamenterlere bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes planına atıfta bulunan Tajani, "Bilindiği üzere, Trump planı Gazze’de bir Uluslararası İstikrar Gücünün (ISF) konuşlandırılmasını öngörüyor. Başbakan ve Savunma Bakanı’nın da teyit ettiği üzere, İtalya, yıllar içinde birçok karmaşık uluslararası bağlamda edindiği sağlam ve tanınmış deneyimden yararlanarak üzerine düşeni yapmaya hazır. Elbette, bu güce katılımımıza ilişkin tüm kararlarda parlamento da sürece dahil edilecek. Bu konuda tüm siyasi güçler arasında ortak bir irade oluşturabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin bugün bir toplantı yapacaklarını anlatan Tajani, "Barışın kalıcı olabilmesi için iki devletin barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayabileceği koşulları şimdi sağlamlaştırmak çok önemli. Artık kimsenin geriye dönmek istemeyeceğine inanıyorum ve İtalya üzerine düşeni yapmaya hazır" dedi.

Filistin'e geçen yıl yeniden yapılanma için 5 milyon Euro finansman ayırdıklarını, ayrıca teknik uzman bir ekibi de planlamanın temellerini atması için seferber ettiklerini kaydetti.

Bu aşamada Gazze’deki halka acil insani yardım sağlamanın hayati önem taşıdığını aktaran Tajani, İtalya olarak başlattıkları 'Food for Gaza' (Gazze için Gıda) programını güçlendirmek ve genişletmek için çalıştıklarını ve şimdiye kadar yapılanların en büyüğü olacak şekilde yeni bir gıda yardımı sevkiyatı hazırladıklarını söyledi.

Tajani, bugün Gazze’de geçici olarak uluslararası bir yönetimin ve İslam ülkelerinin aktif katılımının olacağı koşulların oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bütün bunlar, yenilenmiş kadroları ve yöntemleriyle demokratik, barışçıl, laik bir Filistin devleti inşa etme perspektifinde gerçekleşiyor. İsrail tarafından tanınan ve İsrail’i tanıyan bir barış devleti. (İtalya) Parlamento tarafından belirlenen koşullar sağlandığında Filistin Devleti’nin tanınması artık daha yakın."

Bu arada, Tajani, 29 Ekim'de Gazze'den tedaviye ihtiyaç duyan çocuklardan oluşan başka bir grubu daha İtalyan hastanelerinde tedavi etmek üzere ülkeye getireceklerinin bilgisini verdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ayrıca parlamentonun üst kanadı Senato'da yaptığı konuşma sırasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın 7 Kasım'da Roma'yı ziyaret edeceği bilgisini de paylaştı.

Diğer taraftan, Tajani'nin Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasının ardından söz alan Yeşil ve Sol İttifak Partisi'nden Nicola Fratoianni, hükümete, "Filistin Devleti'ni tanımak için daha neden bekliyorsunuz?" diye sordu.

Fratoianni, Tajani'ye İtalyan hükümetinin, Filistin Devleti'ni tanıma kararını bir an önce alması çağrısı yaptı.

İtalya, Filistin Devleti’ni tanımayı iki koşula bağlamıştı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında İtalya’nın Filistin Devleti'ni tanımasını, "esirlerin serbest bırakılmasına" ve "Hamas’ın Gazze'de yönetimde olmaması" koşullarına bağlı olduğunu ifade etmişti.

Meloni’nin gündeme getirdiği; İtalya’nın Filistin Devleti'ni tanımasına iki koşula bağlayan önerge, 2 Ekim'de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde de iktidardaki sağ partilerin çoğunluk oylarıyla kabul edilmişti.