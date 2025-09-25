  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İtalya, Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmesi için 2'inci bir askeri gemi gönderdi
Takip Et

İtalya, Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmesi için 2'inci bir askeri gemi gönderdi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve dron saldırılarına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere 2'nci bir askeri gemi gönderdiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İtalya, Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmesi için 2'inci bir askeri gemi gönderdi
Takip Et

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Crosetto, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin aldıkları önlemlere dair parlamenterlere bilgi verdi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve dron saldırılarına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere 2'nci bir askeri gemi gönderdiğini duyurdu.Crosetto, "Bir gemi gönderdik, bir diğeri de yolda, her türlü olasılığa hazır." diye konuştu.

"Vatandaşlarımız, diğer ülkelerin karasularına girerse güvenliklerini garanti edemeyiz"

Filoda herhangi bir olay yaşanmaması için çalışmaya devam edeceklerini ve ortamın endişe verici olduğunu dile getiren Crosetto, "Vatandaşlarımız, diğer ülkelerin karasularına girerse güvenliklerini garanti edemeyiz." dedi.

Crosetto ayrıca, gemilere yönelik dünkü dron saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında dronlarla saldırı düzenlenmişti.

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, dronlarla yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve vatandaşlarına yardım için İtalyan Donanmasına ait bir gemiyi bölgeye gönderdiğini belirtmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'ye doğru yolda olan Küresel Sumud Filosu'nu korumak üzere ülkesinin Cartagena Limanı'ndan yarın bir askeri geminin yola çıkacağını duyurmuştu.

Trump'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tamamen sona erdirmesine ilişkin plan sunduğu öne sürüldüTrump'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tamamen sona erdirmesine ilişkin plan sunduğu öne sürüldüDünya
Netanyahu, Filistin’i tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldıNetanyahu, Filistin’i tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldıDünya

 

Dünya
Bloomberg: Türkiye, Rusya'nın ihlalleri sonrasında Litvanya'ya AWACS keşif uçağı gönderdi
Bloomberg: Türkiye, Rusya'nın ihlalleri sonrasında Litvanya'ya AWACS keşif uçağı gönderdi
Fransa'nın eski lideri Sarkozy "Libya davası"nda suç örgütü kurmaktan suçlu bulundu
Fransa'nın eski lideri Sarkozy "Libya davası"nda suç örgütü kurmaktan suçlu bulundu
Trump'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tamamen sona erdirmesine ilişkin plan sunduğu öne sürüldü
Trump'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tamamen sona erdirmesine ilişkin plan sunduğu öne sürüldü
Yapay zeka, Ege Denizi’ndeki binlerce depremin nedenini ortaya çıkardı
Yapay zeka, Ege Denizi’ndeki binlerce depremin nedenini ortaya çıkardı
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzluk davasında karar bugün açıklanacak
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzluk davasında karar bugün açıklanacak
Beyaz Saray'da dikkat çeken değişiklik: Biden'ın portresi yerine otomatik imza makinesinin fotoğrafı kondu
Beyaz Saray'da Biden'ın portresi yerine otomatik imza makinesinin fotoğrafı kondu