İtalya, nakit ödemelerde esnetme planından vazgeçti

İtalya'da sağ koalisyon hükümetinin 2023 mali bütçe taslağında yer alan nakit ödemeleri kolaylaştıran düzenlemeyi rafa kaldırdığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, mal ve hizmet alımlarında perakendecilere 60 euroya kadar olan tutarlarda kartla ödeme yapılmasını reddetme imkanı tanıyan düzenleme, Avrupa Birliği'nden (AB) İtalyan hükümetine gelen eleştiriler sonrası hükümet tarafından taslaktan çıkarıldı.

Kamuoyunda tartışmalara yol açan düzenlemenin parlamento gündeminde görüşülen bütçe taslağından çıkarılması, perakendecilerin kahve gibi küçük şeyler için bile olsa kartları reddetme ve nakit talep etme hakkına sahip olmayacağı anlamına geldiği belirtildi.

Başbakan Giorgia Meloni, partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) eylül sonunda zaferle çıktığı seçimlerden önceki kampanya döneminde, kartla ödemenin reddedilmesi halinde perakendecilere ceza öngören düzenlemenin bankacıların yararına olduğunu savunuyordu.

Muhalefet partileri ve İtalya Merkez Bankası'ndan ise kartla ödemeleri reddedenlere ceza verilmesini öngören düzenlemenin 60 euroya kadar esnetilmesinin vergi kaçakçılığına yol açabileceği eleştirileri gelmişti.