İtalya Rekabet Kurumu'ndan TikTok'a 10 milyon Euro ceza

İtalya Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, reşit olmayan kullanıcıları potansiyel zararlı içeriklerden korumadığı gerekçesiyle Çin merkezli ByteDance grubuna ait İtalya, İngiltere ve İrlanda'daki TikTok şubelerine toplamda 10 milyon Euroluk para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, TikTok platformunda dolaşıma giren içerikler üzerindeki kontrollerin, özellikle küçükler ve savunmasız bireylerin psikolojik ve fiziksel güvenliğini tehdit edip etmediğini belirleme bakımından yetersiz olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca söz konusu sosyal medya platformunun bu tür içeriklerin yayılmasını önlemeye yönelik yeterli önlemleri almadığı ve kendi yayımladığı yönergelere uymadığı ifade edildi.