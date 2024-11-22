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İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Karar siyasi değil, Netanyahu gelirse tutuklarız

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkartmasının "yanlış" olduğuna inandığını, ancak her ikisinin de İtalya'ya gelmeleri durumunda uluslararası hukuk gereği onları tutuklamak zorunda kalacaklarını söyledi.

Haber Merkezi
AA
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İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Karar siyasi değil, Netanyahu gelirse tutuklarız
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İtalya'da faaliyet gösteren ANSA ajansının haberine göre İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, bir kanalda yaptığı konuşmada, UCM'nin bugün Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkartmasının "yanlış" olduğuna inandığını belirtti ancak kararı uygulamak zorunda olduklarını kaydetti.

Bakan Crosetto, "UCM'ye taraf olduğumuz için, Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız. Bu siyasi bir karar değil, uluslararası bir mevzuatın uygulanmasıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı: UCM'yi destekliyoruz

Diğer taraftan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise UCM'nin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararın içeriğinin ne olduğunu ve mahkemeyi bu karara iten nedenleri göreceğiz. Mahkemenin siyasi değil, hukuki bir rol oynaması gerektiğini her zaman hatırlayarak UCM'yi destekliyoruz. Müttefiklerimizle birlikte ne olacağını ve ne yapacağımızı, nasıl davranmamız gerektiğini değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Tajani'nin bu açıklaması, muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) parlamento grubunda yer alan milletvekili ve senatörlerin tepkisini çekti.

M5S parlamenterleri, ortak açıklamalarında, Bakan Tajani'nin sözlerinin "şok edici ve utanç verici" olduğunu belirterek, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Lahey'deki hakimlerin kararlarının AB üyelerini de bağlayıcı nitelikte olduğunu hatırlattığını kaydetti.

Ne olmuştu?

UCM, bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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