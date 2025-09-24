  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İtalya, Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor
Takip Et

İtalya, Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor

Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından, İtalya bir donanma gemisini bölgeye yönlendirdi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İtalya, Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor
Takip Et

Savunma Bakanı Crosetto, saldırıyı şiddetle kınadı ve vatandaşlarının güvenliği için acil müdahale kararı aldıklarını duyurdu.

İtalya'dan saldırıya sert tepki

İtalya, Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışan ve içinde İtalyan vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu’na yönelik düzenlenen insansız hava aracı saldırısına sert tepki verdi. Savunma Bakanı Guido Crosetto, saldırıyı “en şiddetli şekilde” kınarken, İtalyan Donanması’na ait çok amaçlı fırkateyn Fasan’ın bölgeye yönlendirildiğini açıkladı. Girit’in kuzeyinde seyreden gemi, olası bir kurtarma operasyonuna destek amacıyla harekete geçirildi. Crosetto, İsrail makamlarının da bu gelişmeden haberdar edildiğini belirtti.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle, Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerden de teknelerin katılmasıyla giderek büyüyen filoda, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, sanatçılar, siyasetçiler, çok sayıda avukat, gazeteci ve aktivist bulunuyor.

Dünya
58 yıl sonra BM'de bir ilk! Şara: Ayağımızdaki pranga çözülmeli
58 yıl sonra BM'de bir ilk! Şara: Ayağımızdaki pranga çözülmeli
ABD'li Özel Temsilcisi: Trump, Erdoğan görüşmesi Ortadoğu'da kaosu bitirmek için büyük fırsat
ABD'li Özel Temsilcisi: Trump, Erdoğan görüşmesi Ortadoğu'da kaosu bitirmek için büyük fırsat
Eurovision'da İsrail iddiaları! Azerbaycan'dan yanıt geldi
Eurovision'da İsrail iddiaları! Azerbaycan'dan yanıt geldi
Zelenskiy'den Putin'i durdurma çağrısı: Savaşı genişleterek sürdürmek istiyor
Zelenskiy'den Putin'i durdurma çağrısı: Savaşı genişleterek sürdürmek istiyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değiliz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değiliz
Kremlin'den Trump'ın benzetmesine cevap: Rusya kaplan değil gerçek bir ayıdır
Kremlin'den Trump'ın benzetmesine cevap: Rusya kaplan değil gerçek bir ayıdır