İtalya yeni göçmen yasasıyla beraber kapılarını açıyor: 500 bin kişiye çalışma izni

Avrupa genelinde iş gücü açığı büyümeye devam ederken, İtalya’dan dikkat çeken bir adım geldi. Roma yönetimi, 2026 ile 2028 yılları arasında Avrupa Birliği dışındaki yaklaşık 500 bin kişiye çalışma vizesi vereceğini açıkladı.

Plana göre, yalnızca 2026 yılında 164 bin 850 kişinin çalışma vizesiyle İtalya’ya giriş yapması bekleniyor. Bu rakamın 2028 sonuna kadar toplamda 497 bin 550 kişiye ulaşması hedefleniyor.

İnşaat ve tarım sektörleri öncelikli

Açıklanan program, özellikle inşaat ve tarım gibi iş gücü açığının yoğun olduğu sektörleri hedef alıyor. Hükümet, belirlenen bu kontenjanın işletmelerin taleplerine göre şekillendirildiğini ve sosyal paydaşların görüşleri doğrultusunda hazırlandığını ifade etti.

Daha önce de 450 bin kişiye izin verilmişti

İtalya, daha önce de 2023-2025 yılları arasında 450 binden fazla kişiye çalışma izni vermişti. Bu izinler her yıl düzenli olarak yayımlanan “Decreto Flussi” (Akış Kararnamesi) kapsamında belirleniyor. En çok talep gören sektörler arasında tarım, inşaat ve turizm öne çıkıyor.

Ancak geçmişteki uygulamalarda ciddi sıkıntılar yaşandı. 2024 yılında gelen işçilerin yalnızca yüzde 7,8’i, hem oturma izni hem de düzenli bir iş sahibi olabildi. Yıl boyunca açılan 119 bin 890 kontenjandan sadece 9 bin 331 başvurunun kabul edildiği bildiriliyor.

Çalışma vizesi nasıl alınır?

İtalya’da çalışmak isteyen AB dışı ülke vatandaşlarının öncelikle bir işveren bulması şart. İtalyan işveren, kişinin adına İçişleri Bakanlığı’na başvurarak “Nulla Osta” (çalışma izni ön onayı) almak zorunda. Bu onay alındıktan sonra, başvuru sahibi konsolosluk üzerinden vize sürecine geçiyor.

Başvuruda; iş sözleşmesi, çalışma izni onayı, geçerli pasaport, adli sicil kaydı, sağlık sigortası, başvuru formu ve biyometrik fotoğraf gibi belgeler talep ediliyor. Vize onaylandıktan sonra İtalya’ya giriş yapan kişilerin 8 gün içinde Questura’ya (Yabancılar Şubesi) başvurarak oturma ve çalışma iznini almaları gerekiyor.

İtalya’da maaşlar ne kadar?

İtalya’da maaşlar sektöre ve tecrübeye göre değişkenlik gösteriyor. Ülkede resmi bir asgari ücret bulunmuyor, maaşlar genellikle toplu iş sözleşmeleriyle belirleniyor.

Tarım sektöründe ortalama maaş brüt 1.300 euro

İnşaat sektöründe 1.800 euro

Turizm çalışanlarında 1.600 euro

Sağlık personelinde 2.800 euro

Mühendis ve teknik kadrolarda ise 4 bin ila 5 bin euro arasında değişiyor.