  3. İtalya'da basın yayın sektöründe çalışanlar greve gitti
İtalya'da basın yayın sektöründe çalışanlar greve gitti

İtalya'da basın sektöründe çalışan gazeteciler, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi talebiyle iş bıraktı.

İtalya'da basın yayın sektöründe çalışanlar greve gitti
Ülkede basın yayın sektöründe çalışanlar, İtalya Ulusal Basın Federasyonu (FNSI) başta olmak üzere, ilgili sendikaların çağrısıyla 10 yıl önce sona eren iş sözleşmelerinin yenilenmemesi ve özlük hakları verilmeden çalıştırılmalarını protesto etmek için 24 saatlik greve gitti.

İtalyan devlet televizyonu RAI, haber kanalı Rainews24 canlı yayın akışlarını keserek, banttan programlar yayımlarken İtalyan haber ajansı ANSA haber akışını, bazı gazeteler de internet sitelerindeki güncellemeleri durdurdu.

Tgcom24, SkyTg24 gibi haber kanalları da greve destek verdi.

Gazeteciler, bu yıl içinde üçüncü kez aynı taleple greve gitmiş oldu.

Fransa, Hürmüz'den her türlü geçiş ücretine karşı olduğunu bildirdiFransa, Hürmüz'den her türlü geçiş ücretine karşı olduğunu bildirdiDünya
Akaryakıt indirimi tabloya yansıdı: İşte 16 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt indirimi tabloya yansıdı: İşte 16 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Başsavcılık açıkladı: Kahramanmaraş saldırganı katliamı önceden planlamışBaşsavcılık açıkladı: Kahramanmaraş saldırganı katliamı önceden planlamışGündem
Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi

 