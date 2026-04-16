İtalya'da basın yayın sektöründe çalışanlar greve gitti

Ülkede basın yayın sektöründe çalışanlar, İtalya Ulusal Basın Federasyonu (FNSI) başta olmak üzere, ilgili sendikaların çağrısıyla 10 yıl önce sona eren iş sözleşmelerinin yenilenmemesi ve özlük hakları verilmeden çalıştırılmalarını protesto etmek için 24 saatlik greve gitti.

İtalyan devlet televizyonu RAI, haber kanalı Rainews24 canlı yayın akışlarını keserek, banttan programlar yayımlarken İtalyan haber ajansı ANSA haber akışını, bazı gazeteler de internet sitelerindeki güncellemeleri durdurdu.

Tgcom24, SkyTg24 gibi haber kanalları da greve destek verdi.

Gazeteciler, bu yıl içinde üçüncü kez aynı taleple greve gitmiş oldu.