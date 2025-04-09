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İtalya'da Beko, sendikalarla anlaştı! İşten çıkarılanların sayısı azaltılacak

İtalya'da Beko ile sendikalar arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. Hükümetin yaptığı arabuluculuk görüşmelerinde, işten çıkarılanların sayısı azaltılacak.

Haber Merkezi
Reuters
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İtalya'da Beko, sendikalarla anlaştı! İşten çıkarılanların sayısı azaltılacak
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Arçelik'e ait ev aletleri üreticisi Beko ile işçi sendikaları arasında yapılan, İtalyan hükümetinin arabulucuk yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlandı.

İşten çıkarmaların sayısı azaltılacak

Bir hükümet kaynağının Reuters’a verdiği bilgiye göre Beko, işten çıkarmayı planladığı kişi sayısını yarıdan fazla azaltmayı ve çalışanları azaltma sürecini toplu işten çıkarmalar yerine gönüllü ayrılma şeklinde gerçekleştirmeyi kabul etti.

Beko kasım ayında 2 bin kişiyi çıkarma planını duyurmuştu 

Beko, Kasım ayında İtalya'daki operasyonlarında yeniden yapılanma kapsamında 2,000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

Beko ayrıca İtalya'ya 300 milyon euro büyüklüğünde yatırım taahhütünü tekrar etti. Şirket Kasım ayında 110 milyon euro yatırım yapacağını açıklamış daha sonra Ocak'ta büyüklüğü 300 milyon euroya çıkarmıştı. Beko ise haberle ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak, şirket ile sendika temsilcileri arasında 12 saat süren müzakerelerin ardından dün geç saatlerde anlaşmaya varıldığını ifade etti.

Beko zarar eden operasyonları da devraldı

Arçelik, beyaz eşya üreticisi ABD'li Whirlpool'un Avrupa'daki faaliyetlerini 2023 yılında satın alarak İtalya'daki fabrikaları bu kapsamda bünyesine katmıştı. Daha sonra faaliyetlerin Beko Europe adıyla devam etmesine karar verildi. Beko böylece İtalya'da zarar eden operasyonları da devralmış oldu.

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