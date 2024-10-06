İtalya'da, Boeing'e hatalı parça üreten şirketlere soruşturma açıldı

İtalyan savcılar, Boeing için parça üreten bir İtalyan şirketine yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, yedi kişi ve iki taşeronun dolandırıcılık ve uçak güvenliği kurallarını ihlal etmekle suçlandığını açıkladı. Soruşturma, Boeing'in 787 Dreamliner uçakları için bazı parçaların usulüne uygun üretilmediğini belirtmesinin ardından 2021'in sonunda başlatıldı.

CNBC-e'de yer alan habere göre, savcılar, iki İtalyan taşeronun, bazı uçak parçalarını üretirken uygun olmayan ve daha ucuz titanyum ve alüminyum kullanarak hammadde maliyetlerinden tasarruf ettiklerini tespit etti. Bu durumun, uçak parçalarının dayanıklılık ve stres direnci özelliklerini ciddi şekilde düşürdüğü ve havacılık güvenliği üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi.

İflas etmiş şirket soruşturmanın merkezinde

Soruşturmanın merkezinde, iflas eden Processi Speciali ve eski Leonardo tedarikçisi olan Manufacturing Process Specification (MPS) şirketleri bulunuyor. MPS'nin sahibi Antonio Ingrosso ve Processi Speciali'nin başında olan babası Vincenzo, soruşturma kapsamında suçlanan yedi kişiden ikisi olarak tanımlandı.

Savunma tarafı: Yasalara uygun hareket ettik

İngrosso ailesinin avukatı, müvekkillerinin yasalara tam uyum içinde hareket ettiklerine inandıklarını belirtti. Savcılar, suçlanan kişilere savunmalarında yeni deliller sunmaları için süre tanıyacak. Savcıların nihai kararı, sunulan delillere göre bir yargıçtan dava açılmasını talep edip etmeyeceklerine karar vermek olacak.

Havacılık güvenliği tehdit altında

Savcılarla birlikte çalışan havacılık uzmanları, en az 4.829 titanyumdan ve 1.158 alüminyumdan yapılmış uygun olmayan bileşen tespit etti. Uzmanların değerlendirmesine göre, bu hatalı yapısal parçalar uzun vadede uçak güvenliğini tehdit edebilir ve Boeing'in, ilgili uçaklar için olağanüstü bir bakım kampanyası başlatması gerekebilir. Boeing ve Leonardo'nun bu süreçte suçun mağduru olduğu ve soruşturma ile işbirliği yaptığı bildirildi.