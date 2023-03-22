İtalya'da devlet kurumları, siber saldırıya uğradı

"NoName057" isimli Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarından oluşan bir grup, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ile Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Roma Belediyesi Ulaştırma İşletmeleri (ATAC) ve Bolonya Havalimanı bilgi sistemleri ve internet sitelerini hedef aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Bilgi işlem polisinin, söz konusu sistemleri saldırıdan kurtarmak için müdahale ettiği, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının da bu çalışmanın sonucunu bekleyip buna göre soruşturma açacağı belirtildi.

"NoName057" grubu siber saldırının sorumluluğunu Telegram kanalı üzerinden üstlenirken, 20 Ukraynalı askerin İtalya'da Samp-T hava savunma füzesavar sistemi eğitimi almasına ve Başbakan Giorgia Meloni’nin dün Senato'da "barış müzakereleri için gerekli koşullarının olmadığını" söylemesine atıf yaptığı kaydedildi.

İtalya'da 5 Şubat ve 22 Şubat'ta da çok sayıda devlet kurumu siber saldırıya maruz kalmıştı.