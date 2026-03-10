  1. Ekonomim
  3. İtalya'da gece yarısı deprem: Napoli ve çevresi 5,9 ile sallandı
Gece yarısı meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Napoli ve çevresini salladı. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi.

Sismik hareketlilik olarak Avrupa'nın en riskli bölgelerinden biri olan İtalya'da gece yarısı şiddetli deprem oldu. Ülkenin güneyinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 5,9 olarak duyuruldu.

Yerel saatle 00:03 (TSİ 02:03:55) sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.9 olarak kayıtlara geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) ve uluslararası sismoloji ağlarından alınan bilgilere göre sarsıntı, yerin sadece 11 kilometre derinliğinde, yani yüzeye oldukça yakın bir noktada gerçekleşti.

Depremin merkez üssü, yaklaşık 959 bin nüfuslu dev metropol Napoli'nin 68 kilometre kuzeyinde, Piedimonte Matese yerleşim biriminin ise 14 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Yerin 11 km altında gerçekleşen sarsıntı oldukça güçlü hissedildi.

