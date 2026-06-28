İtalya'da gençlere ücretsiz toplu taşıma desteği

İtalya'nın başkenti Roma'yı da kapsayan Lazio Bölgesi, 16-25 yaş arasındaki gençlere yönelik ücretsiz toplu ulaşım uygulamasını hayata geçiriyor. "Lazio in Tour Gratis" adı verilen programla gençlerin yaz döneminde bölgeyi toplu taşımayla daha fazla keşfetmesi amaçlanıyor.

Uygulama 1 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Lazio'da ikamet eden ve Bella X Noi mobil uygulamasına kayıt yaptıran 16-25 yaş arasındaki gençler, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra 30 gün boyunca ücretsiz seyahat edebilecek.

500 bin Euro'luk bütçe ayrıldı

Lazio Bölge Yönetimi tarafından finanse edilen proje için 500 bin Euro'luk kaynak ayrıldı. Yetkililer, uygulamanın hem gençlerin bölgeyi daha yakından tanımalarına hem de toplu taşıma kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Otobüs ve bölgesel trenler kapsama alındı

Kampanya kapsamında Cotral'ın bölgesel otobüsleri ile Trenitalia'nın bölgesel trenleri ücretsiz kullanılabilecek. Ayrıca Roma-Lido ve Roma-Civita Castellana-Viterbo demiryolu hatları da uygulamaya dahil edildi.

Buna karşın Leonardo Express, Civitavecchia Express seferleri ve Roma metro ağı ücretsiz ulaşım uygulaması kapsamında yer almayacak.

Toplu taşımayı teşvik etmeyi hedefliyor

Cnbc-e'nin aktardığına göre; Lazio Bölgesi Ulaştırmadan Sorumlu Meclis Üyesi Fabrizio Ghera, uygulamanın gençleri özel araç yerine toplu taşımaya yönlendirmeyi ve bölgenin turistik ile kültürel noktalarının daha fazla ziyaret edilmesini teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.