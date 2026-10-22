İtalya’da gösterilerde şiddete 5 yıl hapis ve 20 bin euro ceza

İtalya’da hafta sonu düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarının ardından hükümet, gösteriler ve kamu güvenliğine ilişkin cezaları ağırlaştıran yeni önlemleri devreye aldı. Başbakan Giorgia Meloni, Bakanlar Kurulunun onayladığı kararnameyle gösteriler sırasında şiddet içeren eylemlere katılmanın yeni bir suç olarak tanımlandığını açıkladı. Düzenlemenin özellikle Milano’da mağazaların yağmalanması, kamu ve özel mülke zarar verilmesi ve güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından hazırlandığı bildirildi.

Gösterilerde şiddete 5 yıla kadar hapis

Yeni düzenlemeye göre, gösteri veya yürüyüş sırasında en az beş kişilik bir grubun parçası olarak taş, havai fişek ya da sopa gibi nesneler atan ve kamu güvenliğini tehlikeye sokan kişiler 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Eylemcilerin yüzlerini gizlemesi, başkalarının yaralanmasına neden olması veya grup halinde yıkıcı eylemlere katılması durumunda cezaların artırılması öngörülüyor.

Çocukların verdiği zararı aileleri ödeyecek

Kararnamenin öne çıkan maddelerinden biri de reşit olmayanların neden olduğu maddi zararlara ilişkin oldu. Düzenlemeye göre, kamuya veya özel mülke zarar veren kişinin çocuk olması halinde zararın ebeveynlerden tahsil edilmesi mümkün olacak. Böylece mağazalara, araçlara ve kamu altyapısına verilen zararların karşılanmasında ailelere mali sorumluluk getirilecek.

14 yaşından itibaren yeni uygulamalar

Kararname, 14-18 yaş grubundaki çocuklara yönelik adli uygulamalarda da değişiklikler içeriyor. Meloni, belirli koşullarda şiddet olaylarına karışabileceğinden şüphelenilen çocuklara yönelik önleyici gözaltı tedbirlerinin kapsamının genişletildiğini açıkladı.

Düzenlemeyle, 14 yaşını doldurmuş kişilerin eylemlerinin sonuçlarını anlayabilecek durumda olduklarının varsayılmasına ilişkin yeni bir yaklaşım da getirildi. Bu konuda uygulanacak hükümler, mevcut yasal çerçeve ve yargı süreçleri kapsamında değerlendirilecek.

Milano’ya 500 asker gönderilecek

İtalya hükümeti, güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla Milano’ya yıl sonuna kadar 500 asker konuşlandırmayı planlıyor. Askerlerin hassas noktaların korunması ve güvenlik güçlerine destek verilmesi amacıyla görevlendirilmesi öngörülüyor. 17 ve 18 Ekim’de Milano’da hayat pahalılığına ve hükümet politikalarına karşı düzenlenen gösterilerde bazı grupların mağazaları yağmaladığı, vitrinleri kırdığı ve çöp konteynerlerini ateşe verdiği bildirilmişti.

Hükümet, yeni önlemlerle kamu düzenini korumayı hedeflediğini belirtirken, protestolara yönelik uygulamalar ve cezaların kapsamı İtalya’daki siyasi gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.