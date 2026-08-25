İtalya'da karşıdan karşıya geçerken telefon kullananlara para cezası kesilecek

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İtalya’da Karayolları Kanunu'nda yapılması planlanan düzenlemeyle, karşıdan karşıya geçerken cep telefonu veya elektronik cihaz kullanan yayalara para cezası getirilmesi gündemde.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ekim ayı ortasına kadar yasalaşması beklenen taslağa göre, kuralı ihlal eden yayalara en az 75 Euro ceza kesilmesi planlanıyor.

Düzenleme cep telefonunun yanı sıra tablet, dizüstü bilgisayar ve dijital kameraları da kapsayacak. Kaldırımda yürüyen yayalar ise cezadan muaf olacak.

Yayaların karşıya geçmeden önce sürücüyle göz teması kurması ve geçiş sırasında oyalanmaması da şart koşulacak.

Sürücülere de ağır ceza

Taslakta direksiyon başında telefon kullanan sürücülere yönelik yaptırımların da artırılması öngörülüyor.

Tekrarlanan ihlallerde 2 bin 588 Euro'ya kadar para cezası ve 1 ila 3 ay süreyle ehliyete el koyma uygulanabilecek.

85 yaş ve üzerindeki sürücülere yönelik, evlerinden 100 kilometreden fazla uzaklaşmalarını ve otoyola çıkmalarını yasaklayan madde ise tepkilerin ardından taslaktan çıkarıldı.