İtalya'da karşıdan karşıya geçerken telefon kullananlara para cezası kesilecek
İtalya'da yol güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenleme gündemde. Taslağa göre karşıdan karşıya geçerken cep telefonu veya elektronik cihaz kullanan yayalara en az 75 Euro ceza verilecek. Direksiyon başında telefon kullanan sürücülere yönelik cezalar da artırılacak.
İtalya’da Karayolları Kanunu'nda yapılması planlanan düzenlemeyle, karşıdan karşıya geçerken cep telefonu veya elektronik cihaz kullanan yayalara para cezası getirilmesi gündemde.
Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ekim ayı ortasına kadar yasalaşması beklenen taslağa göre, kuralı ihlal eden yayalara en az 75 Euro ceza kesilmesi planlanıyor.
Düzenleme cep telefonunun yanı sıra tablet, dizüstü bilgisayar ve dijital kameraları da kapsayacak. Kaldırımda yürüyen yayalar ise cezadan muaf olacak.
Yayaların karşıya geçmeden önce sürücüyle göz teması kurması ve geçiş sırasında oyalanmaması da şart koşulacak.
Sürücülere de ağır ceza
Taslakta direksiyon başında telefon kullanan sürücülere yönelik yaptırımların da artırılması öngörülüyor.
Tekrarlanan ihlallerde 2 bin 588 Euro'ya kadar para cezası ve 1 ila 3 ay süreyle ehliyete el koyma uygulanabilecek.
85 yaş ve üzerindeki sürücülere yönelik, evlerinden 100 kilometreden fazla uzaklaşmalarını ve otoyola çıkmalarını yasaklayan madde ise tepkilerin ardından taslaktan çıkarıldı.