İtalya'da Milano Borsası çalışanları greve gidiyor! "Zam ve mesai" grevi!

İtalya Borsası'nın tarihinde ilk kez bugün greve gidiliyor. Milano’daki borsanın çalışanları, hem fazla mesai gibi çalışma koşullarını hem de borsayı işleten Euronext şirketinin faaliyetleri yurt dışına kaydırma planlarını protesto için bugün kapanışa iki saat kala iş durdurma kararı aldı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığına göre, bankacılık ve finans sektörünün önde gelen sendikaları FABI, First CISL ve Fisac CGIL geçen hafta yaptıkları açıklamada, saat 15.30-17.30 arası grev yapacaklarını bildirdi. Yaklaşık 800 çalışanı bulunan Milano Borsası’nda greve katılımın yüksek olması bekleniyor.

Sendikalar, Hollanda merkezli Euronext şirketinin Milano Borsası (Borsa Italiana) yatırımlarını sistematik biçimde yurt dışına kaydırma planları yaptığı gerekçesiyle eylem kararı aldı. Şirket, çalışanlara düzenli olarak fazla mesai yaptırmakla ve zam taleplerini karşılamamakla da suçlanıyor.

İtalya basınına konuşan CISL sendikasından Alberto Buoso, şirketle görüşmelerinde ciddi bir yeniden yapılandırma planı istediklerini ancak 6 aydır çözüm bulunamaması üzerine grev kararı aldıklarını söyledi. FABI sendikasından Sergio Castoldi de grevle borsadaki şirketlere ya da ülkeye zarar vermek istemediklerini belirterek "Ancak şirkete, işçileriyle diyalog kurması gerektiği mesajını vermek istiyoruz" dedi.

"Tarihi bir karar"

FABI Genel Sekreteri Lando Maria Sileoni de "bu tarihi ve son derece güçlü kararı" işçilerin haklarını savunmak için aldıklarını vurguladı.

Euronext-Borsa Italiana ise grevin işleyişte aksaklığa neden olmayacağını savundu. Paris, Amsterdam ve Brüksel gibi başka borsaları da kontrol eden bir grup olan Euronext, sistemlerin otomatik olarak ortak bir platform üzerinden işlediğini ve acil durumlar için protokollerin mevcut olduğunu belirtti.

Sendikalar bugünkü grevin ardından 14 Temmuz'a kadar başka eylemler de planlıyor. Öte yandan İtalya hükümeti de borsadaki krize çözüm getirmek için devrede. Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti konuyu takip ettiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı’nın da gelecek hafta sendika temsilcileriyle toplantı yapması bekleniyor.