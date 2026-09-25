İtalya'da okullarda yeni dönem: Burka ve nikap yasağı yürürlüğe girdi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İtalya'da okulları ilgilendiren yeni düzenleme Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Başbakan Giorgia Meloni, kararnameyle okullarda burka ve nikap kullanımının yasaklandığını açıkladı. Düzenlemede ayrıca sınıflarda yeterli İtalyanca dil becerisine sahip olmayan öğrencilerin sayısına yüzde 30'luk üst sınır getirildi.

Burka ve nikap için yasak kararı

Meloni, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni okul kararnamesinin kabul edildiğini duyurdu. Kararname kapsamında okullarda burka ve nikap kullanımına izin verilmeyecek. Hükümet, düzenlemeyle birlikte eğitim ortamında bütünleşmeyi desteklemeyi amaçladığını belirtiyor.

Sınıflarda yüzde 30 sınırı

Yeni düzenlemenin bir diğer maddesi ise İtalyanca dil becerisiyle ilgili oldu. Buna göre sınıflarda yeterli İtalyanca bilgisine sahip olmayan öğrencilerin oranı yüzde 30 ile sınırlandırılacak. Düzenlemeyle öğrencilerin İtalyanca öğrenmesine yönelik daha fazla imkan sağlanması da öngörülüyor.

Meloni'den yeni düzenlemeye ilişkin açıklama

Başbakan Meloni, alınan kararların ayrışmayı artırmak yerine bütünleşmeyi desteklemeyi hedeflediğini ifade etti. Meloni, düzenlemenin sınıflarda belirli grupların yoğunlaşmasının önüne geçmesini ve öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçladığını belirtti.

İtalya Başbakanı, hükümetin eğitim alanındaki yaklaşımını ise kurallardan taviz vermeden bütünleşmeyi sağlayan bir okul sistemi oluşturmak şeklinde tanımladı.