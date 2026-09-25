İtalya'da okullarda yeni dönem: Burka ve nikap yasağı yürürlüğe girdi
İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin okullara ilişkin yeni düzenlemesi Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Kararla okullarda burka ve nikap kullanımı yasaklanırken, yeterli İtalyanca bilgisine sahip olmayan öğrencilerin sınıflardaki oranına yüzde 30 sınırı getirildi.
İtalya'da okulları ilgilendiren yeni düzenleme Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Başbakan Giorgia Meloni, kararnameyle okullarda burka ve nikap kullanımının yasaklandığını açıkladı. Düzenlemede ayrıca sınıflarda yeterli İtalyanca dil becerisine sahip olmayan öğrencilerin sayısına yüzde 30'luk üst sınır getirildi.
Burka ve nikap için yasak kararı
Meloni, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni okul kararnamesinin kabul edildiğini duyurdu. Kararname kapsamında okullarda burka ve nikap kullanımına izin verilmeyecek. Hükümet, düzenlemeyle birlikte eğitim ortamında bütünleşmeyi desteklemeyi amaçladığını belirtiyor.
Sınıflarda yüzde 30 sınırı
Yeni düzenlemenin bir diğer maddesi ise İtalyanca dil becerisiyle ilgili oldu. Buna göre sınıflarda yeterli İtalyanca bilgisine sahip olmayan öğrencilerin oranı yüzde 30 ile sınırlandırılacak. Düzenlemeyle öğrencilerin İtalyanca öğrenmesine yönelik daha fazla imkan sağlanması da öngörülüyor.
Meloni'den yeni düzenlemeye ilişkin açıklama
Başbakan Meloni, alınan kararların ayrışmayı artırmak yerine bütünleşmeyi desteklemeyi hedeflediğini ifade etti. Meloni, düzenlemenin sınıflarda belirli grupların yoğunlaşmasının önüne geçmesini ve öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçladığını belirtti.
İtalya Başbakanı, hükümetin eğitim alanındaki yaklaşımını ise kurallardan taviz vermeden bütünleşmeyi sağlayan bir okul sistemi oluşturmak şeklinde tanımladı.