İtalya'da siber casusluk skandalı

Ülkede Milano Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasıyla gündeme gelen; bir siber casusluk çetesinin, bazı ünlü firma ve simalara dair özel bilgileri devletin veri tabanından ele geçirip, kötü amaçlarla kullandığı ve para karşılığında gizli servislere sattığı iddialarının yankıları sürüyor.

İtalyan basınında bugün çıkan haberlerde, bir dönem üst düzey yetkilere sahip olması sebebiyle "süper polis" olarak anılan Carmine Gallo hakkında yeni iddialar gündeme geldi.

Soruşturmanın baş şüphelilerinden olan ve halihazırda ev hapsinde tutulan eski polis Gallo'nun İsrail teknolojisine sahip kriptolu telefon kullandığı iddia edildi.

Buna ek olarak, Başbakanlıktan bazı kişilerin, Gallo ile Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali'nin ortak şirketi "Equalize"yi ziyaret ettiğinin de soruşturma dosyasında yer aldığı, bu durumun, bağlantı kurulan kişilerin nüfuzunu ve sahip oldukları bağlantılar ağını gösterdiği kaydedildi.

Soruşturmada mossad'ın adı geçiyor

Soruşturmadan basına yansıyan daha önceki haberlerde de Gallo ve Pazzali'nin, yasa dışı şekilde elde ettikleri bilgileri, özel şirketleri "Equalize" üzerinden milyonlarca avro karşılığında İsrail ve Vatikan gibi başka ülkelerin gizli servislerine sattıkları ileri sürülmüştü.

İsrail gizli servisi Mossad ajanlarının, "Equalize" ile bazı anlaşmalar yapmış ve bilgi takaslarına gitmiş olabileceği iddia edilmişti.

Corriere Della Sera gazetesi, soruşturmada, Mossad ajanı oldukları sanılan iki İsraillinin "Equalize" firmasını ziyaret ettiğinin belirlendiğini duyurmuştu.

Vatikan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir Rus iş adamı hakkında bilgi almak için "Equalize" ile temasa geçtiği iddiaları basında yer almıştı.

Bu arada, soruşturma kapsamında sorgulanan eski polis memuru Marco Malerba da ifadesinde, halihazırda ev hapsinde tutulan başlıca şüphelilerden eski amiri Gallo'ya "bir dönem amiri olduğu için 'hayır' diyemediğini" ve bu nedenle devletin veri tabanına erişim sağlayıp istediği bilgileri eski amirine verdiğini kabul etmişti.

Başbakan Giorgia Meloni, hafta içinde RAI kanalında katıldığı programda, siber casusluk skandalının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "İtalya'da bir bilgi piyasası var. Bu tiksintiye son vermemiz lazım. Bu davalardan önce de siber güvenliğe dair bir kararname çıkarmıştık, şimdi teknik bir kurul yeni bir kararname üzerinde çalışıyor." demişti.

Savunma Bakanı Guido Crosetto ise siber casusluk skandalıyla ilgili derhal meclis araştırması başlatılması çağrısında bulunarak devlet sırlarının risk altında olabileceği uyarısı yapmıştı.

Crosetto, skandalla ilgili ortaya dökülen bilgilerin sadece "buzdağının görünen kısmı" olduğunu belirtmişti.

Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, soruşturmaya dair daha önce yaptığı açıklamada, gizli verilerin "devasa ve endişe verici bir pazar ortaya çıkardığını" söylemişti.