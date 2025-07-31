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İtalya'da sokaklarda dilencilik yapmak yasaklandı

İtalya’da yürürlüğe giren yeni bir düzenlemeyle, sokaklarda dilencilik yapmak yasaklandı. Parlamento tarafından kabul edilen yasa, özellikle çocukları dilendirmek amacıyla kullanan kişilere ağır yaptırımlar getiriyor.

Haber Merkezi
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İtalya'da sokaklarda dilencilik yapmak yasaklandı
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İtalya’da yürürlüğe giren yeni bir düzenlemeyle, sokaklarda dilencilik yapmak yasaklandı.

Yeni yasal düzenlemeye göre, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, özellikle tarihi şehir merkezlerinde, kilise önlerinde ve toplu taşıma istasyonlarında insanlardan para istemek artık suç sayılacak.

Dilencilik yapan kişiler 10 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Eğer dilencilik sırasında çocuklar kullanılmışsa, bu çocuklar ailelerinden veya refakatçilerinden alınarak sosyal hizmetlerin korumasına verilebilecek. 

Yasa tasarısını hazırlayan sağ koalisyon hükümeti, bu adımla hem kamu düzenini sağlamak hem de özellikle organize dilencilik şebekeleriyle mücadele etmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Hükümet yetkililerine göre, bazı kişiler özellikle küçük çocukları kullanarak vatandaşların duygularını sömürmeye çalışıyor ve bu durum hem kamu güvenliği açısından hem de çocuk hakları bağlamında ciddi bir sorun oluşturuyor.

Yeni düzenleme, özellikle Roma ve Milano gibi büyük şehirlerdeki yaygın sokak dilenciliğiyle mücadele amacı taşıyor. Uygulamanın nasıl denetleneceği ise yerel belediyeler ve kolluk kuvvetlerinin iş birliğiyle belirlenecek.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, insan hakları örgütlerinden ve bazı muhalefet partilerinden eleştiriler de yükseldi. Eleştirmenler, bu yasa ile yoksulluğun kriminalize edildiğini ve zaten zor koşullarda yaşayan bireylerin daha da mağdur edilebileceğini savunuyor.

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