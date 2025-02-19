İtalya'da Trump'ın oğlu hakkında soruşturma başlatıldı

İtalya'nın Venedik Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr hakkında yasa dışı avcılık suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma, hayvan hakları dernekleri ve Yeşil Avrupa Partisi'nden Veneto Bölge Konseyi üyesi Andrea Zanoni'nin şikayetleri üzerine açıldı.

Koruma alanında avlanma şüphesi

İtalya basınına yansıyan haberlere göre, Trump Jr’ın Aralık 2024’te Venedik lagününde düzenlenen bir av organizasyonuna katıldığı belirlendi. Bu organizasyonun, yaban hayatı koruma alanında gerçekleştiği ve burada yasa dışı bir şekilde avlanıldığı iddia ediliyor.

La Nuova Venezia gazetesinin haberine göre, Venedik Cumhuriyet Başsavcılığı, Trump Jr'ın katıldığı av turuna ilişkin detayları incelemeye başladı. Soruşturmaya konu olan görüntülerde, Trump Jr’ın vurulmuş kuşları bir sıraya dizerek sergilediği ve bunlar arasında Avrupa Birliği (AB) tarafından koruma altına alınan angut kuşunun da bulunduğu görülüyor.

Silah kullanımı da inceleniyor

İtalyan yetkililer, sadece koruma altındaki kuş türlerinin vurulmasını değil, aynı zamanda avcı ruhsatı, silah kullanımı ve silah taşıma kurallarına uyulup uyulmadığını da araştırıyor. İddialara göre, Trump Jr ve av ekibinin kullandığı silahlarla ilgili belgelerde bazı eksiklikler olduğu düşünülüyor.

Yeşil Avrupa Partisi üyesi ve Veneto Bölge Konseyi üyesi Andrea Zanoni, ANSA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu, zorunlu bir adımdır. Şimdi hangi suçların işlendiğini anlamamız gerekiyor. Bunlardan biri, AB direktifleriyle koruma altına alınmış bir tür olan angut kuşunun vurulmasıyla ilgili cezai bir suçtur. Muhtemelen silahlar ve silah taşıma ruhsatıyla ilgili ihlaller de söz konusu olabilir," dedi.

Trump jr’ın av organizasyonu tepki çekti

Trump Jr’ın kurucusu olduğu Field Ethos isimli platformun, Aralık 2024’te Veneto Bölgesi’nde düzenlenen av etkinliğine dair görüntüleri bu ay başında paylaşması, İtalya'da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, hayvan hakları savunucuları ve çevreci gruplar tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Basında çıkan haberlere göre, vurulan ördek türleri arasında AB’nin Kuş Direktifi ve İtalya’nın Yaban Hayatı Koruma Mevzuatı kapsamında koruma altında bulunan angut kuşunun da yer aldığı ortaya çıktı. Angut kuşu, İtalya ve Avrupa’da nesli tehdit altında olan türler arasında gösteriliyor.