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İtalya'da üst üste meydana gelen depremler endişeye yol açtı

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki volkanik bölge Campi Flegrei'de dünden bu yana kaydedilen depremler, endişeye neden oldu.

Haber Merkezi
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İtalya'da üst üste meydana gelen depremler endişeye yol açtı
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İtalyan basınında yer alan haberlerde, Campi Flegrei'de son 24 saatte meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki iki depremin ve bu sabah devam eden artçı sarsıntıların bölge halkında endişeye yol açtığı bildirildi.

Depremler endişeye neden oldu

Özellikle dün öğleden sonra ve gece saatlerindeki iki deprem nedeniyle bölge halkının endişeyle evlerinden dışarı çıktığı kaydedildi.

Evlerinde kalmak istemeyenlere malzeme dağıtıldı

Napoli Valiliğinin evlerinde kalmak istemeyenler için bölgedeki spor salonunu açtığı ve termal battaniyelerin de olduğu temel ihtiyaç malzemeleri dağıttığı belirtildi.

Can kaybı yok

Depremlerde herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı bilgisi verildi.

Depremlerin merkez üssü Pozzuoli'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ihtiyaten ara verildiği kaydedildi.

Campi Flegrei için tahliye planı güncellenmişti

Başbakan Giorgia Meloni hükümeti, deprem riski yüksek bölgelerden Campi Flegrei için 2023 yılında toplu tahliyeye yönelik acil durum planlarını güncellemişti.

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