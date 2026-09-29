İtalya'da varlıklı yabancılara cazip vergi ve gayrimenkul fırsatları

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İtalya, sunduğu yaşam kalitesi ve avantajlı mali düzenlemeler sayesinde uluslararası zenginlerin gayrimenkul pazarındaki öncelikli tercihlerinden biri olmayı sürdürüyor. Ülkenin uyguladığı özel mali rejim, özellikle Çinli ve Hong Konglu yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Sabit vergi modeliyle gelen büyük ilgi

Yüksek gelir grubundaki kişileri ülkeye kazandırmak amacıyla dokuz yıl önce başlatılan sabit vergi uygulaması, güncel şartlarıyla yabancı yerleşiklere büyük kolaylık sağlıyor. Düzenlemeye göre, yurt dışı kaynaklı tüm gelirler için yıllık 300 bin avro tutarında sabit bir vergi ödenmesi yeterli görülüyor. Bu sisteme dahil olan kişi sayısının kısa sürede yaklaşık 3 binden 5 bin seviyelerine ulaşması, yöntemin başarısını ortaya koyuyor.

Lüks konut piyasasında rekor artış

Avrupa genelinde vergi odaklı yerleşim taleplerinin artması, İtalya’daki üst segment gayrimenkul satışlarını doğrudan etkiledi. 2026 yılı ilk sekiz aylık döneminde gerçekleşen lüks konut işlemleri, bir önceki yılın aynı periyoduna kıyasla yüzde 140 civarında yükseliş gösterdi. Uluslararası taleplerin büyük bölümünde ana yönlendirici etkenin vergi avantajları olduğu belirtiliyor.

Çinli yatırımcıların artan gayrimenkul talebi

İtalya piyasasına geleneksel olarak Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İsviçre ve Fransa gibi ülkelerden yoğun ilgi gösterilse de son dönemde Asyalı alıcıların payı hızla büyüyor. Vergi kolaylıklarının yanı sıra varlıkları çeşitlendirme, serveti koruma ve yaşam tarzı beklentileri Çinli yatırımcıları bölgeye yönlendiriyor. Verilere göre 2026'nın ikinci çeyreğinde İtalya gayrimenkullerine yönelik Çin kaynaklı bilgi talepleri önceki döneme göre üç katın üzerinde artış kaydetti.

Vize imkanları ve eğitim faktörü

Avrupa Birliği dışından gelen yatırımcılar için sunulan oturum mekanizmaları da süreci hızlandırıyor. Yerli şirketlere, yenilikçi girişimlere, devlet tahvillerine veya sosyal projelere en az 250 bin avro tutarında yatırım yapan AB dışı ülke vatandaşları yatırımcı vizesinden faydalanabiliyor. Ayrıca İtalya'da yaşayan yaklaşık 290 bin Çin vatandaşının varlığı ve üniversitelerdeki yoğun Çinli öğrenci nüfusu, gayrimenkul sektöründeki talebin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini gösteriyor.