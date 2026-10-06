İtalya’da vergi ve sigortadan kaçış: 60 bin araç neden Polonya plakalı?

İtalya’da yaklaşık 60 bin sürücünün araçlarını Polonya’da tescil ettirerek yabancı plaka kullandığı tahmin ediliyor. Bu uygulamanın özellikle Napoli ve çevresinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Sürücülerin temel motivasyonları arasında yol vergisini ve sigorta primlerini düşürmek bulunuyor. Bazı uygulamalarda toplam maliyetlerde yüzde 70’e kadar tasarruf sağlanabileceği öne sürülüyor.

Polonya tescili maliyet avantajı sağlıyor

Polonya Motorlu Araç Sigortacıları Bürosu, İtalya yollarında 60 binden fazla Polonya tescilli aracın bulunduğunu tahmin ediyor. Bu araçların önemli bölümünün Polonya yollarında hiç bulunmadığı belirtilirken, İtalya’daki sürücülerin yabancı tescil üzerinden daha düşük maliyetlere ulaşmaya çalıştığı aktarılıyor.

Polonya plakası, bazı durumlarda park ve trafik cezalarından kaçınmayı da mümkün kılabiliyor. Ancak araçların yeterli sigortaya sahip olmaması veya sigortanın ilk ödeme sonrasında yenilenmemesi, bazı sürücüleri de mağdur ediyor.

Napoli’de uygulama daha yoğun

Polonya plakalı araç kullanımının özellikle Napoli ve çevresinde yaygınlaşması dikkat çekiyor. İtalya’daki uygulamanın boyutu, 2024 yılında Napoli’ye gönderilen bir pakette 21 Polonya plakası, 14 araç tescil belgesi ve altı satış sözleşmesinin ele geçirilmesiyle de ortaya çıktı.

Kazalar Polonya sigorta sistemine de yük getiriyor

Polonya plakalı araçların İtalya’daki kullanımı yalnızca vergi ve trafik cezaları açısından tartışma yaratmıyor. İtalya’da meydana gelen kazalarda sigortasız Polonya plakalı araçlarla bağlantılı tazminat taleplerinin de arttığı belirtiliyor.

Söz konusu taleplerin, ağustos sonuna kadar geçen sekiz aylık dönemde 35 milyon zlotiye ulaştığı aktarılıyor. Polonya sigorta sektörü yetkilisi Piotr Zadrożny ise sistemin organize suçla bağlantılı olduğunu ve araçların önemli bölümünün Polonya’ya hiç gitmediğini ifade ediyor.

Sahte belgeler soruşturmanın odağında

Polonya’da da araç tescil sürecine ilişkin soruşturmalar yürütülüyor. Varşova polisi mart ayında, sahte teknik muayeneler ve yolsuz yerel yetkililer aracılığıyla 1.500’den fazla araç için tescil belgesi hazırladığından şüphelenilen yedi kişiyi tutukladı. Bu gelişme, yabancı plakalı araçlar üzerinden yürütüldüğü belirtilen sistemin yalnızca İtalya ile sınırlı olmadığını gösteren önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

İtalya’da araç vergisinin kaldırılması gündemde

Polonya plakalı araçlara yönelik tartışmalar sürerken, İtalya’da yıllık araç vergisinin geleceği de siyasi gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon, seçimler yaklaşırken İtalya’da uzun süredir tepki çeken yıllık araç vergisinin kaldırılması yönündeki planını açıkladı. Hükümetin 2027’de her araç sahibi için bir araçla sınırlı olmak üzere vergide bir yıllık ara vermeyi planladığı belirtiliyor. Planın yaklaşık 14,5 milyon küçük ve orta ölçekli aracı kapsaması ve kamu gelirlerinde 2,4 milyar avroluk kayba yol açması bekleniyor. Meloni ise vergiyi kalıcı olarak kaldırmak için çalışacağını ifade ediyor.

Vergi tartışması mülkiyet yükünü de gündeme taşıdı

Milano Üniversitesi ekonomisti Marco Leonardi, araç vergisinin kaldırılmasını İtalyanların mülkiyet vergilerine yönelik direncinin bir yansıması olarak değerlendiriyor.

Leonardi’ye göre verginin kaldırılmasıyla ortaya çıkacak yük, ücretli çalışanlar ve emekliler tarafından karşılanabilir. Eski başbakan Matteo Renzi de uygulamanın geçici değil, kalıcı biçimde kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Denetimler sıkılaştırılıyor

Napoli polisi, yabancı plakalı araçlara yönelik kontrolleri artırıyor. Roma yönetimi ise yurt dışında tescilli araçlar da dahil olmak üzere İtalya’da faaliyet gösteren tüm araçların İtalya’da faaliyet gösteren bir şirketten sigorta yaptırmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Artan denetimler, Polonya plakalı araç kullanan İtalyan sürücüler arasında endişeye neden olurken sosyal medyada araçların yeniden İtalya’da tescil edilmesine yönelik önerilerin paylaşılmaya başlandığı belirtiliyor.

Polonya plakaları vergi tartışmasını büyüttü

İtalya’da on binlerce sürücünün daha düşük vergi ve sigorta maliyetleri amacıyla Polonya tesciline yönelmesi, ülkenin araç sahipliği üzerindeki mali yükünü yeniden tartışmaya açtı.

Bir yandan yabancı plakalı araçlara yönelik denetimler artırılırken, diğer yandan hükümetin araç vergisinde değişiklik yapmaya hazırlanması, sorunun yalnızca tescil uygulamalarıyla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.