İtalya’da yaşayan düzensiz göçmen dilenerek geçiniyordu: Piyangoyu kazanınca oturum izni aldı

İtalya’da yaşayan Nijeryalı göçmen Imagbe Ehizomwengie, geçen yıl kazandığı 500 bin euroluk kazı kazan ikramiyesiyle gündeme gelmişti. Ancak ülkede yasal oturma izni bulunmadığı için ödülünü tahsil etmekte çeşitli bürokratik engellerle karşılaşan Ehizomwengie’nin uzun süredir devam eden hukuki mücadelesi olumlu sonuçlandı.

36 yaşındaki Ehizomwengie, kendisine oturma izni verilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “İtalya’ya geldiğim günden beri bunun için dua ediyordum. Benim için oturma izni, kazandığım paradan bile daha değerli. Çalışmak ve topluma katkı sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

5 Euro'luk kazı kazandan 500 bin Euro kazandı

2016 yılında Libya üzerinden tehlikeli bir yolculukla İtalya’ya ulaştığını anlatan Ehizomwengie, Libya’da iki yıl boyunca alıkonulduğunu ve ancak fidye ödenmesinin ardından serbest bırakıldığını söyledi. İtalya’da yaptığı koruma başvurusu reddedilen Ehizomwengie, geçimini uzun süre sokakta mendil satarak ve dilenerek sağlamaya çalıştı.

Geçen ekim ayında Torino’daki bir süpermarket önünde kazandığı parayla satın aldığı 5 euroluk kazı kazan bileti ise hayatını değiştirdi. 500 bin euroluk büyük ikramiyeyi kazanan Ehizomwengie, gerekli yasal belgelere sahip olmadığı için banka hesabı açamadı ve ödülünü tahsil etme sürecinde ciddi güçlükler yaşadı.

Daha sonra ödülün vergi sonrası kalan kısmının yaklaşık yarısı kuzeninin hesabına aktarıldı ve bu parayla İtalya’nın Falconara kentinde Afrika ürünleri satan “Mama Africa” isimli bir mağaza satın alındı.

Oturma izni verildi

Ehizomwengie’nin avukatı Andrea Palazzeschi’nin yürüttüğü hukuki süreç sonucunda Ancona Mahkemesi, müvekkiline oturma izni verilmesine hükmetti. Mahkeme kararında Ehizomwengie’nin İtalyanca bilgisini geliştirmesi, düzenli bir işte çalışması ve mali açıdan bağımsız hale gelmesini dikkate aldı.

Falconara’da ilgi odağı haline gelen Ehizomwengie, oturma iznini kutlamak için herkese açık bir kutlama düzenlemeyi planladığını belirterek, “Amacım normal bir hayat sürmek ve çalışmaya devam etmek. Ayaklarımı yere sağlam basmak istiyorum” dedi.