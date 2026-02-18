İtalya'daki ünlü "Aşıklar Kemeri" Sevgililer Günü'nde çöktü

Yıllardır evlilik teklifleri ve turist fotoğrafları için popüler bir durak olan kemerin çöküşü, bölge halkı ve yetkililer tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Melendugno Belediye Başkanı Maurizio Cisternino, yerel basına yaptığı açıklamada olayı "istenmeyen bir Sevgililer Günü hediyesi" olarak nitelendirdi.

Şiddetli yağmur, rüzgar ve hırçın dalgaların kıyı şeridini günlerce dövdüğünü belirten Cisternino, "Doğa, kendi yarattığını geri aldı" diyerek durumun bölge turizmi için ağır bir darbe olduğunu ifade etti.

Kıyı erozyonu ve genişleyen tehlike

Yetkililer, kemerin çöküşünün ardından kırılgan kıyı şeridindeki diğer bölgeler için de uyarıda bulundu. Kayalıklarda gözle görülür çatlakların oluştuğunu belirten uzmanlar, kıyı erozyonunun giderek artan bir tehdit haline geldiğini vurguluyor.

Son günlerde etkili olan fırtınalar sadece Adriyatik kıyısını değil, İyon Denizi kıyılarını da vurdu. Ugento'dan Gallipoli plajlarına kadar uzanan geniş bir alanda plaj yapıları ve limanlar zarar görürken, küçük çaplı falez çökmeleri de rapor edildi.

Güney İtalya'da milyarlarca euroluk hasar

Bu yıl yaşanan kötü hava koşullarının Güney İtalya'da yarattığı toplam hasarın bir milyar euronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Sicilya'nın Niscemi kasabasında meydana gelen heyelan nedeniyle 1.500'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, bölge genelinde altyapı ve doğal miras unsurları ciddi risk altında bulunuyor.