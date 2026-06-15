İtalya'dan ABD-İran mutabakatına tam destek

ABD ile İran arasında diplomatik kanallarda sağlanan uzlaşı, küresel enerji koridorlarının güvenliği açısından yeni bir hareketlilik başlattı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı resmi açıklamada, Washington ve Tahran yönetimleri arasında varılan mutabakat zaptını bölge barışı adına önemli bir fırsat olarak nitelendirdi. İtalya'nın, Avrupalı müttefikleri Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık ile birlikte bu diplomatik sürece tam destek verdiğini duyurdu.

Deniz yollarında güvenli geçiş öncelikli şart olarak belirlendi

Akdeniz ve Orta Doğu coğrafyasındaki ticari hatların korunmasını dış politikanın merkezine koyan Roma yönetimi, süreçteki önceliklerini netleştirdi. Kalıcı bir barış planının başarıya ulaşması adına İran’ın nükleer silah kapasitesinden tamamen uzak durması gerektiğinin altını çizen Meloni, küresel ticaretin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nda uluslararası gemilerin kısıtlamasız geçiş özgürlüğünün mutlak surette güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Askeri katılım için parlamentonun onay süreci işletilecek

Bölgesel güvenliği tesis etmek amacıyla kurulması planlanan çok uluslu deniz gücüne katılım konusunda anayasal prosedürlere dikkat çekildi. Meloni, uluslararası ortaklarla eş güdüm içinde yürütülecek ve Hürmüz Boğazı’nın tam anlamıyla yeniden açılmasını sağlayacak savunma misyonuna askeri katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Bu askeri konuşlandırmanın hayata geçirilmesi için İtalya Parlamentosunun resmi onayı beklenecek.

Bölgesel istikrar için Lübnan'da kalıcı barış çağrısı yapıldı

Açıklamada, Basra Körfezi'ndeki olumlu diplomatik havanın Orta Doğu'nun diğer çatışma bölgelerine de yansıması gerektiği belirtildi. Bölgesel istikrarın tam anlamıyla sağlanabilmesi için Lübnan topraklarındaki çatışmaların ve askeri tırmanışın acilen durdurulması çağrısında bulunuldu. İtalya'nın, Lübnan’ın egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik uluslararası diplomatik girişimleri destekleme kararlılığı yinelenerek metne son verildi.